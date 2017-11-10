Петербуржцы смогут впервые поклониться мощам святой Татьяны

Сегодня из Псково-Печерского монастыря в Санкт-Петербург впервые доставили мощи святой мученицы Татьяны.

Ровно в полдень ковчег со святыней встретил епископ Кронштадтский владыка Назарий и исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов. В честь знаменательного события в Спасо-Преображенском соборе, где мощи будут выставлены для поклонения, отслужили торжественный молебен.



В Северной столице ковчег с десницей, частью правой руки святой Татьяны, пробудет до 27 ноября. Святая Татьяна всегда была заступницей российского студенчества, потому поклониться ей смогут сотни тысяч учащихся вузов.



Святая Татьяна признана мученицей как православной, так и католической церквями, однако ее почитание широко распространилось только среди восточных христиан. День памяти святой Татьяны — 25 января. Одновременно эта дата в России считается Днем студентов, потому что именно 25 января, в Татьянин день, был основан Московский государственный университет.