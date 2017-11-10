На Урале учительница ударила школьника по голове пособием по основам нравственности

Прокуратура и Минобразования Пермского края проверяют информацию об унижении школьника. Региональный омбудсмен сообщил о том, что в одной из школ Суксунского района мальчик получил от учителя книжкой по голове.
По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павла Микова, эта история произошла в октябре месяце. Преподаватель прибегла к запрещенным методам обучения и ударила мальчика по голове пособием по основам духовно-нравственных культур. Ребенку стало очень обидно за пережитое перед всем классом унижение. Теперь региональное Минобразования и Суксунская районная прокуратура выясняют, в какой момент времени нравственность и культура разошлись с преподавателем.
Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», преподаватель ударила ученика, который был самым шумным из всех беспокойных пятиклассников. В начале урока этот мальчик чуть не устроил драку с товарищем, после чего учительница, на которую дети совершенно не обращали внимание, стремительно прошла между рядами, приблизилась к хулиганившему ребенку и учебником огрела его по голове. По данным издания, у школьника не было ни синяка, ни царапины, но душевная травма осталась. Его родители пришли в школу разбираться.
В присутствии папы с мамой учительница извинилась перед мальчиком, получила выговор от администрации школы и была отстранена от работы в этом классе. Папа обиженного ребенка принял извинения, но решил, что об этой истории должны узнать компетентные органы, поэтому обратился в полицию, прокуратуру и в аппарат омбудсмена.
Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», преподаватель ударила ученика, который был самым шумным из всех беспокойных пятиклассников. В начале урока этот мальчик чуть не устроил драку с товарищем, после чего учительница, на которую дети совершенно не обращали внимание, стремительно прошла между рядами, приблизилась к хулиганившему ребенку и учебником огрела его по голове. По данным издания, у школьника не было ни синяка, ни царапины, но душевная травма осталась. Его родители пришли в школу разбираться.
В присутствии папы с мамой учительница извинилась перед мальчиком, получила выговор от администрации школы и была отстранена от работы в этом классе. Папа обиженного ребенка принял извинения, но решил, что об этой истории должны узнать компетентные органы, поэтому обратился в полицию, прокуратуру и в аппарат омбудсмена.
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