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    Жители поселка в Башкирии своими руками строят дом для 91-летней погорелицы. Башкирия, пожары, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители поселка в Башкирии своими руками строят дом для 91-летней погорелицы

    Жители поселка в Башкирии своими руками строят дом для 91-летней погорелицы

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    Жители поселка в Башкирии своими руками строят дом для <nobr>91-летней</nobr> погорелицы

    Жители поселка в Башкирии своими руками строят дом для 91-летней погорелицы

    Жители поселка в Башкирии своими руками строят дом для <nobr>91-летней</nobr> погорелицы

      Когда дом 91-летней женщины сгорел дотла, выяснилось, что пенсионерке не полагается сертификат на квартиру.

      Жители поселка Акбердинского в Башкирии своими руками на личные деньги строят новый дом для 91-летней пенсионерки. Ее изба сгорела дотла, а самой женщине чудом удалось выжить: из объятой пламенем постройки ее вынес сосед. Позднее выяснилось, что пенсионерка не входит в список тех, кому полагается сертификат на квартиру.

      У женщины нет детей, поэтому ее приютили соседи, выделили вагончик на участке. Саиду Камалетдинову в поселке знают все. Ветеран труда, всю жизнь проработала дояркой. Чиновники хотели определить погорелицу в интернат для престарелых, но та отказалась. Узнав об этом, люди решили своими силами построить ей новый дом. Прорабом Сагита Кадырова — человека, который вынес Камалетдинову из огня. За полтора месяца сделали фундамент, поставили коробку, провели коммуникации. Осталось до морозов успеть покрыть крышу и закончить отделку. Соседи говорят, что новый год Саида Хатиловна встретит в собственном доме.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.

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