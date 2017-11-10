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    Путин поздравил сотрудников МВД с Днем полиции. МВД, Путин, полиция, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поздравил сотрудников МВД с Днем полиции

    Путин поздравил сотрудников МВД с Днем полиции

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    Путин поздравил сотрудников МВД с Днем полиции

    Путин поздравил сотрудников МВД с Днем полиции

    Путин поздравил сотрудников МВД с Днем полиции

      Сегодня полицейские принимают поздравления. 10 ноября в России сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. Их за трудную каждодневную работу поблагодарил президент Владимир Путин.

      Глава государства отметил, что лучших представителей МВД всегда отличали высокие профессиональные качества, мужество и личная порядочность.

      Владимир Путин, президент РФ: «В наши дни МВД уверенно стоит на страже общественного порядка, прав и свобод граждан. Результатом ваших усилий, личного вклада каждого стало более активное противодействие таким вызовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция».

      Президент отдельно поблагодарил полицию за обеспечение правопорядка в единый день голосования, на Кубке конфедераций и Всемирном фестивале молодежи и студентов. Владимир Путин выразил уверенность, что МВД и впредь будет решительно реагировать на любые угрозы стабильности и безопасности государства и общества.

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