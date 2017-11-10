Путин поздравил сотрудников МВД с Днем полиции

Сегодня полицейские принимают поздравления. 10 ноября в России сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. Их за трудную каждодневную работу поблагодарил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что лучших представителей МВД всегда отличали высокие профессиональные качества, мужество и личная порядочность.



Владимир Путин, президент РФ: «В наши дни МВД уверенно стоит на страже общественного порядка, прав и свобод граждан. Результатом ваших усилий, личного вклада каждого стало более активное противодействие таким вызовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция».



Президент отдельно поблагодарил полицию за обеспечение правопорядка в единый день голосования, на Кубке конфедераций и Всемирном фестивале молодежи и студентов. Владимир Путин выразил уверенность, что МВД и впредь будет решительно реагировать на любые угрозы стабильности и безопасности государства и общества.