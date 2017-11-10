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    При взрыве в Забайкалье погибли двое и пострадали пятеро военных

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    При взрыве в Забайкалье погибли двое и пострадали пятеро военных

    При взрыве в Забайкалье погибли двое и пострадали пятеро военных

    На полигоне Цугол (Забайкальский край) произошел самовольный подрыв боеприпаса.

    В результате ЧП погибли офицер и военнослужащих-контрактник. Еще один офицер и четверо контрактников получили ранения.

    Как сообщили в Минобороны РФ, трагедия произошла во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов, передает «Интерфакс». Пострадавшие военные были оперативно госпитализированы. Их жизням ничто не угрожает.

    В настоящий момент обстоятельства и причины происшествия выянсяются. На полигон вылетела комиссия Восточного военного округа.

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