При взрыве в Забайкалье погибли двое и пострадали пятеро военных

На полигоне Цугол (Забайкальский край) произошел самовольный подрыв боеприпаса.
В результате ЧП погибли офицер и военнослужащих-контрактник. Еще один офицер и четверо контрактников получили ранения.
Как сообщили в Минобороны РФ, трагедия произошла во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов, передает «Интерфакс». Пострадавшие военные были оперативно госпитализированы. Их жизням ничто не угрожает.
В настоящий момент обстоятельства и причины происшествия выянсяются. На полигон вылетела комиссия Восточного военного округа.
Как сообщили в Минобороны РФ, трагедия произошла во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов, передает «Интерфакс». Пострадавшие военные были оперативно госпитализированы. Их жизням ничто не угрожает.
В настоящий момент обстоятельства и причины происшествия выянсяются. На полигон вылетела комиссия Восточного военного округа.
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