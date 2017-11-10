НТВ приглашает в путешествие на «Малую землю» Анастасии Заворотнюк и Ирины Апексимовой

12 ноября, в воскресенье, в эфир телеканала НТВ выйдет новый выпуск авторского проекта Сергея Майорова «Малая земля». Сергей приглашает телезрителей в эмоциональное путешествие по детству и юности известных людей, которые расскажут, где и с чего начинался их долгий путь к успеху.
Героинями выпуска станут две актрисы: одесситка Ирина Апексимова и астраханка Анастасия Заворотнюк. Они вернутся в детство, чтобы снова почувствовать себя свободными и жарко зацелованными солнцем.
Анастасия Заворотнюк, чье детство и юность прошли на Волге, вспомнит, как терпеть не могла черную икру. Зато солить икру Настя научилась мастерски, по секретному рецепту. Жара — и тогда, и сейчас — летом в Астрахани стоит страшная. Заворотнюк помнит, как эта жара отняла у нее любимого дедушку, у которого не выдержало сердце. Однако Астрахань без жары не Астрахань, и коренные жители любят свою родину целиком, безоговорочно. А еще Астрахань — город искусств и талантов. Театров здесь целых пять, и все пользуются популярностью. Спектакли в астраханском ТЮЗе, в котором работала мама Анастасии, шли и продолжают идти с аншлагами. Самая звездная роль мамы Заворотнюк — Конёк-Горбунок. А Настин папа, телевизионный режиссер-документалист, на этой же сцене иногда ставил спектакли. Но главным сюрпризом для Анастасии стал даже не визит в обожаемый ТЮЗ, а азартная рыбалка с Николаем Кузьмичём, старым другом ее родителей. Заворотнюк оказалась страстной рыбачкой — она призналась, что «браконьерит» даже на Мальдивах. А все потому, что тоскует по родной Волге.
Ирина Апексимова тоже не может жить без воды — в ее случае, без моря. Детство актрисы частично прошло в Одессе, там маленькая Ирина мечтала, что выйдет замуж за моряка, который будет привозить ей из рейсов жвачки и французские духи. Ирина заглянет на легендарный одесский привоз. Актриса помнит, как мастерски умел торговаться ее папа, однако сама Ирина такого таланта лишена — стесняется. Зато продавцы стесняться не привыкли — одна женщина подарила Апексимовой фермерский творог, другая угостила молоком, мужчина-продавец вручил актрисе букет роз… Хорошо, что Ирине было пора бежать дальше, иначе привоз бы через пару часов разорился! Бабушка Ирины жила на улице с гордым названием Софиевская, но в обычной коммунальной квартире. Соседи — музыканты, зубные врачи, портные. Жили шумно и весело. Но когда бабушки не стало, волшебство закончилось. Сейчас актрисе больно даже смотреть на дом, который в детстве казался ей самым родным на свете. А вот в школу №37 Ирина заглянула с удовольствием. Еще бы, ведь здесь был театральный класс, в котором Ирина сделала первые шаги в искусстве. А еще школьница Апексимова торговала фантиками от жвачек, притом весьма успешно — наварила 20 рублей и купила себе джинсовый сарафан. Одесситки — они такие, им палец в рот не клади! Она уехала в Москву так давно, что могла бы уже чувствовать себя москвичкой. Но нет — Ирина в душе одесситка, и эта «прописка» навсегда.
В рамках документального цикла «Малая земля» самые известные и самые популярные артисты, актеры, телеведущие и спортсмены впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого, вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите документальный цикл «Малая земля» каждое воскресенье в 13:05 на НТВ.
Анастасия Заворотнюк, чье детство и юность прошли на Волге, вспомнит, как терпеть не могла черную икру. Зато солить икру Настя научилась мастерски, по секретному рецепту. Жара — и тогда, и сейчас — летом в Астрахани стоит страшная. Заворотнюк помнит, как эта жара отняла у нее любимого дедушку, у которого не выдержало сердце. Однако Астрахань без жары не Астрахань, и коренные жители любят свою родину целиком, безоговорочно. А еще Астрахань — город искусств и талантов. Театров здесь целых пять, и все пользуются популярностью. Спектакли в астраханском ТЮЗе, в котором работала мама Анастасии, шли и продолжают идти с аншлагами. Самая звездная роль мамы Заворотнюк — Конёк-Горбунок. А Настин папа, телевизионный режиссер-документалист, на этой же сцене иногда ставил спектакли. Но главным сюрпризом для Анастасии стал даже не визит в обожаемый ТЮЗ, а азартная рыбалка с Николаем Кузьмичём, старым другом ее родителей. Заворотнюк оказалась страстной рыбачкой — она призналась, что «браконьерит» даже на Мальдивах. А все потому, что тоскует по родной Волге.
Ирина Апексимова тоже не может жить без воды — в ее случае, без моря. Детство актрисы частично прошло в Одессе, там маленькая Ирина мечтала, что выйдет замуж за моряка, который будет привозить ей из рейсов жвачки и французские духи. Ирина заглянет на легендарный одесский привоз. Актриса помнит, как мастерски умел торговаться ее папа, однако сама Ирина такого таланта лишена — стесняется. Зато продавцы стесняться не привыкли — одна женщина подарила Апексимовой фермерский творог, другая угостила молоком, мужчина-продавец вручил актрисе букет роз… Хорошо, что Ирине было пора бежать дальше, иначе привоз бы через пару часов разорился! Бабушка Ирины жила на улице с гордым названием Софиевская, но в обычной коммунальной квартире. Соседи — музыканты, зубные врачи, портные. Жили шумно и весело. Но когда бабушки не стало, волшебство закончилось. Сейчас актрисе больно даже смотреть на дом, который в детстве казался ей самым родным на свете. А вот в школу №37 Ирина заглянула с удовольствием. Еще бы, ведь здесь был театральный класс, в котором Ирина сделала первые шаги в искусстве. А еще школьница Апексимова торговала фантиками от жвачек, притом весьма успешно — наварила 20 рублей и купила себе джинсовый сарафан. Одесситки — они такие, им палец в рот не клади! Она уехала в Москву так давно, что могла бы уже чувствовать себя москвичкой. Но нет — Ирина в душе одесситка, и эта «прописка» навсегда.
В рамках документального цикла «Малая земля» самые известные и самые популярные артисты, актеры, телеведущие и спортсмены впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого, вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите документальный цикл «Малая земля» каждое воскресенье в 13:05 на НТВ.
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