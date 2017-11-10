В Госдуме предложили ввести для некурящих 35-часовую рабочую неделю

Депутаты от ЛДПР предложили сократить рабочую неделю для некурящих россиян.
Как сообщил депутат Василий Власов, ЛДПР уже направила письмо с соответствующим предложением министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
При этом парламентарий подчеркнул, что для некурящих следует сократить рабочую неделю до 35 часов, передает РИА Новости.
Предложение уже прокомментировали в «Единой России». Первый замруководителя фракции Андрей Исаев назвал идею замечательной, подчеркнув при этом, что сокращать рабочую неделю следует только тогда, когда экономика страны находится на подъеме. Также Исаев напомнил, что ранее профсоюзами обсуждались подобные идеи, сообщает ТАСС.
При этом парламентарий подчеркнул, что для некурящих следует сократить рабочую неделю до 35 часов, передает РИА Новости.
Предложение уже прокомментировали в «Единой России». Первый замруководителя фракции Андрей Исаев назвал идею замечательной, подчеркнув при этом, что сокращать рабочую неделю следует только тогда, когда экономика страны находится на подъеме. Также Исаев напомнил, что ранее профсоюзами обсуждались подобные идеи, сообщает ТАСС.
Комментарии