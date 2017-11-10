Противники строительства ГОК под Челябинском сообщили о звонке от Путина

Противники строительства
горно-обогатительного комбината в Челябинской области рассказали, что получили звонок от президента РФ.
Противники строительства горно-обогатительного комбината в поселке Томинский Челябинской области рассказали, что получили звонок от человека, который представился президентом России Владимиром Путиным.
Как рассказал «Новой газете» один из организаторов движения «Стоп ГОК» Василий Московец, звонок поступил в ночь с 9 на 10 ноября, и человек, которого представили как Путина, сообщил, что «информирован» о проблемах, возникших в связи со строительством комбината.
Движение «Стоп ГОК» существует с 2016 года. Его участники выступают против строительства в поселке Томинский горно-обогатительного комбината. Они заявляют, что предприятие, которое будет располагаться в 12 км от Челябинска, окажет пагубное влияние на экологическую обстановку в регионе: загрязнит воздух и подземные воды, что может привести к экологической катастрофе.
Активисты движения разместили аудиозапись разговора на своей странице «ВКонтакте». Человек, представившийся Путиным, сообщил, что знает о «тяжелой ситуации в Челябинске с экологией», и добавил, что со следующего года в силу вступит закон, согласно которому при реализации подобных проектов застройщики будет обязаны предоставлять результаты экологической экспертизы.
Из записи разговора: «Я разделяю вашу озабоченность и думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе… Я знаю, вас, наверняка, беспокоит, что выдано некое разрешение на строительство двух предприятий, но действующее законодательство не позволяло федеральным органам в это вмешиваться. С 1 января 2018 года на проекты подобного рода нужно будет иметь государственную экологическую экспертизу всего проекта, а не отдельных предприятий. Поэтому без экологической экспертизы в целом проект не может быть реализован. Нужно провести открытые слушания с участием местных жителей.»
Московец добавил, что вскоре после звонка его и других активистов движения пригласили на встречу в приемную губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Как рассказал «Новой газете» один из организаторов движения «Стоп ГОК» Василий Московец, звонок поступил в ночь с 9 на 10 ноября, и человек, которого представили как Путина, сообщил, что «информирован» о проблемах, возникших в связи со строительством комбината.
Движение «Стоп ГОК» существует с 2016 года. Его участники выступают против строительства в поселке Томинский горно-обогатительного комбината. Они заявляют, что предприятие, которое будет располагаться в 12 км от Челябинска, окажет пагубное влияние на экологическую обстановку в регионе: загрязнит воздух и подземные воды, что может привести к экологической катастрофе.
Активисты движения разместили аудиозапись разговора на своей странице «ВКонтакте». Человек, представившийся Путиным, сообщил, что знает о «тяжелой ситуации в Челябинске с экологией», и добавил, что со следующего года в силу вступит закон, согласно которому при реализации подобных проектов застройщики будет обязаны предоставлять результаты экологической экспертизы.
Из записи разговора: «Я разделяю вашу озабоченность и думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе… Я знаю, вас, наверняка, беспокоит, что выдано некое разрешение на строительство двух предприятий, но действующее законодательство не позволяло федеральным органам в это вмешиваться. С 1 января 2018 года на проекты подобного рода нужно будет иметь государственную экологическую экспертизу всего проекта, а не отдельных предприятий. Поэтому без экологической экспертизы в целом проект не может быть реализован. Нужно провести открытые слушания с участием местных жителей.»
Московец добавил, что вскоре после звонка его и других активистов движения пригласили на встречу в приемную губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
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