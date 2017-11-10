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    В Подмосковье поймали пожилого вора в законе по кличке Захар. Московская область, задержание, криминал, наркотики и наркомания, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье поймали пожилого вора в законе по кличке Захар

    В Подмосковье поймали пожилого вора в законе по кличке Захар

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    В Подмосковье поймали пожилого вора в законе по кличке Захар

    В Подмосковье поймали пожилого вора в законе по кличке Захар

    В Подмосковье поймали пожилого вора в законе по кличке Захар

      На территории Московской области оперативники схватили 65-летнего криминального авторитета, известного в преступной среде под кличкой Захар.

      Детали операции сообщили в региональном управлении МВД.

      Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области: «Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Московской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения „Гром“ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в частном доме в деревне Репниково задержан ранее неоднократно судимый 65-летний так называемый вор в законе, именуемый как Захар, подозреваемый в незаконном хранении оружия и наркотических средств».

      Дома у задержанного полицейские обнаружили и изъяли боевой самодельный пистолет и 28 патронов к нему, а также свертки с веществом растительного происхождения. Уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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