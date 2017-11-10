Бездомный Корнет: главу МВД ЛНР выселили из чужого особняка

Глава МВД Луганской республики Игорь Корнет внезапно оказался бездомным. Выяснилось, что коттедж, в котором министр жил 3 года, вовсе не его.

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Украина

Роскошную усадьбу с бассейном и огромной придомовой территорией чиновник занял самовольно в разгар боевых действий в Донбассе. Хозяева покинули дом, а когда вернулись, там уже обосновался Корнет. Выгнать его никак не удавалось.



На днях на заседании Народного совета ЛНР один из депутатов публично пристыдил главу МВД и потребовал объясниться. Министр проигнорировал жалобу и молча покинул зал. Реакция не заставила ждать. Выселять Корнета пришел лично глава республики Игорь Плотницкий в сопровождении прокурора и силовиков.



Игорь Плотницкий, глава Луганской народной республики: «Хозяйка, прокуратура, народный совет — все пришли к решению, что пора соблюдать законность, как вы и говорили, поэтому освобождайте дом. Надо проверить, все ли на месте, и опись составить».



Хозяйка дома, которая все это время была вынуждена жить у дочери в Киеве, говорит, что из коттеджа пропали многие ценные вещи. Пока неизвестно, будет ли Корнет компенсировать ущерб.