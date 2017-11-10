Молчание Госдепа: почему в США не анонсируют встречу Путина и Трампа

Новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обещает стать одним из главных политических событий саммита АТЭС. Советник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что пройдет она уже в пятницу. А вот в Госдепе информацию подтверждать не спешат.

Мировые лидеры в четверг начали съезжаться во вьетнамский Дананг, где в этом году пройдет саммит АТЭС. В страну уже прибыли премьер-министр Японии, президент и глава правительства Канады, главы Чили, Филиппин и Перу. 71-летний султан Брунея прилетел во Вьетнам за штурвалом личного самолета. Но внимание в этот раз приковано к предстоящей встрече лидеров России и США.



О том, состоится ли беседа Путина и Трампа на полях саммита, точной информации не было долго. 9 ноября советник президента Юрий Ушаков сообщил, что договоренности есть, но время для встречи еще не выбрано. А вот американская сторона информацию не подтвердила.



Тактику официального Вашингтона понять легко: это игра на внутренний рынок. Зачем анонсировать непопулярное в нынешних американских элитах событие? Чтобы снова нарваться на обвинения в связях с русскими? Логичнее до поры до времени помолчать. Тем более, что скандал о вмешательстве Москвы в американские выборы снова набирает обороты.



Однако, всем уже понятно, что встреча будет. Еще в начале месяца Трамп прощупывал почву.



Дональд Трамп, президент США: «У нас, возможно, будет встреча с Путиным. Это очень важно, потому что они могут помочь нам с КНДР и Сирией. И нам нужно поговорить об Украине».



Повестка встречи не случайно формируется триадой «Северная Корея, Сирия, Украина». О двусторонних проблемах США и России в Вашингтоне стараются не говорить вслух, потому что решать их — время непоходящее.