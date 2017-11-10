Медленный убийца: европейцы нашли в меде яд

В Европе бьют тревогу: популярное средство для уничтожения сорняков превратило мед в самый настоящий яд. Называется этот пестицид глифосат. А используют его по всему Старому свету.

Пчела должна летать до 20 километров в день, чтобы собрать нектар и пыльцу. А вместе с ними и всю химию, что оставляет человек. Таким образом, изучив мед, можно понять где, сколько и чего именно лишнего в природе. И это исследование привело к сенсационному открытию.



Гётан Глузье, инженер-исследователь: «Мы установили, что 75% проб, которые мы проанализировали, содержат неоникотиноиды. Это очень важно, потому что мы изучили мед почти со всех континентов».



Если в Северной Америке никто и не скрывает повального увлечения химией в сельском хозяйстве, то настоящий шок вызвал факт, что максимальное количество пестицидов в Европе нашли в Польше и, казалось бы, экологически благополучной Германии. Речь о той самой химии, что убивает всех насекомых — и вредных и полезных.



Немецкие зоологи в своих ловушках недосчитались 76% насекомых по сравнению с началом 1990-х. Другими словами, наука говорит о том, что количество насекомых катастрофически сокращается, а значит, и это есть в учебнике по биологии за восьмой класс, опылять растения скоро будет просто некому.



Так почему же в Европе продолжают применять глифосат? Многие учёные считают, что полноценных исследований по этому пестициду до сих пор никто не проводил. Он приносит миллиардные прибыли, так что никому не выгодно говорить о том, что это вещество вызывает рак. На самом деле, ещё в октябре препарат все-таки решили запретить, но только через 5 лет. А сегодня уже рассматривали вариант продления лицензии на 10: оказалось, что подсевшее на иглу американских пестицидов сельское хозяйство без финансовой ломки уже с неё не слезет.



А вот на Украине бороться с раковым пестицидом не спешат. Западные корпорации пришли на поля страны ещё при старой власти, а при новой чувствуют себя и вовсе свободно — раздают гранты и строят заводы. А значит точно уверены, что перспектив вступления в ЕС, запрещающего пестициды, у Киева нет.



Развязывал руки монополистам сельхозхимии и тот факт, что искать пестициды, например, в мясе, на постоянной основе толком мало кто умеет. Только недавно специалисты задумались, что эти вещества попадают в продукцию животноводства и могут представлять опасность для человека. В Россельхознадзоре успокаивают — к следующему году в нашей стране введут новую методику выявления пестицидов.

