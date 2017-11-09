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    Майку Тайсону запретили въезд в Чили

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    Майку Тайсону запретили въезд в Чили

    Майку Тайсону запретили въезд в Чили

    Майку Тайсону запретили въезд в Чили
  • Фото: Reuters © 2017

    • Чилийские правоохранители не позволили американскому боксеру Майку Тайсону въехать в страну. Скандально известного спортсмена задержали в аэропорту.

    Двое сотрудников правоохранительных органов посадили боксера на самолет. Об инциденте представители полиции сообщили в Twitter.

    Полиция Чили: «Детективы (департамента) международной полиции снова сажают на самолет Майка Тайсона из-за несоблюдения Закона об иностранных гражданах».


    Согласно законодательству, полиция Чили может запретить въезд в страну любому иностранцу, если у него есть судимость на родине. Тайсон был осужден дважды: в 1992 году его приговорили к шестилетнему тюремному заключению за изнасилование, а 2007-м его судили за хранение и употребление наркотиков за рулем автомобиля. Тогда он был приговорен к 24 часам заключения и трем годам тюрьмы условно.

    СМИ сообщают, что в Чили боксер прилетел, чтобы провести церемонию вручения кинонаград в Сантьяго.

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