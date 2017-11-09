Майку Тайсону запретили въезд в Чили

Detectives de #PolicíaInternacional reembarcan a Mike Tyson por no cumplir con Ley de Extranjería. pic.twitter.com/hTVadRENkO — PDI Chile (@PDI_CHILE) 9 ноября 2017 г.

Двое сотрудников правоохранительных органов посадили боксера на самолет. Об инциденте представители полиции сообщили в Twitter.«Детективы (департамента) международной полиции снова сажают на самолет Майка Тайсона из-за несоблюдения Закона об иностранных гражданах».Согласно законодательству, полиция Чили может запретить въезд в страну любому иностранцу, если у него есть судимость на родине. Тайсон был осужден дважды: в 1992 году его приговорили к шестилетнему тюремному заключению за изнасилование, а 2007-м его судили за хранение и употребление наркотиков за рулем автомобиля. Тогда он был приговорен к 24 часам заключения и трем годам тюрьмы условно.СМИ сообщают, что в Чили боксер прилетел, чтобы провести церемонию вручения кинонаград в Сантьяго.