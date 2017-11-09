Майку Тайсону запретили въезд в Чили

Чилийские правоохранители не позволили американскому боксеру Майку Тайсону въехать в страну. Скандально известного спортсмена задержали в аэропорту.
Двое сотрудников правоохранительных органов посадили боксера на самолет. Об инциденте представители полиции сообщили в Twitter.
Полиция Чили: «Детективы (департамента) международной полиции снова сажают на самолет Майка Тайсона из-за несоблюдения Закона об иностранных гражданах».
Согласно законодательству, полиция Чили может запретить въезд в страну любому иностранцу, если у него есть судимость на родине. Тайсон был осужден дважды: в 1992 году его приговорили к шестилетнему тюремному заключению за изнасилование, а 2007-м его судили за хранение и употребление наркотиков за рулем автомобиля. Тогда он был приговорен к 24 часам заключения и трем годам тюрьмы условно.
СМИ сообщают, что в Чили боксер прилетел, чтобы провести церемонию вручения кинонаград в Сантьяго.
Полиция Чили: «Детективы (департамента) международной полиции снова сажают на самолет Майка Тайсона из-за несоблюдения Закона об иностранных гражданах».
Detectives de #PolicíaInternacional reembarcan a Mike Tyson por no cumplir con Ley de Extranjería. pic.twitter.com/hTVadRENkO— PDI Chile (@PDI_CHILE) 9 ноября 2017 г.
Согласно законодательству, полиция Чили может запретить въезд в страну любому иностранцу, если у него есть судимость на родине. Тайсон был осужден дважды: в 1992 году его приговорили к шестилетнему тюремному заключению за изнасилование, а 2007-м его судили за хранение и употребление наркотиков за рулем автомобиля. Тогда он был приговорен к 24 часам заключения и трем годам тюрьмы условно.
СМИ сообщают, что в Чили боксер прилетел, чтобы провести церемонию вручения кинонаград в Сантьяго.
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