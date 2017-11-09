В Петербурге контрабандные иконы получили музейную прописку

Федеральная служба безопасности передала Русскому музею изъятые у контрабандистов иконы.

13 произведений искусства относятся к образцам живописи Нового времени XVIII-XIX веков и написаны в разных иконописных центрах России. Ценности были обнаружены сотрудниками госбезопасности в рамках двух уголовных дел, в результате расследования которых у фигурантов были изъяты более 500 образов.



Часть икон уже хранится в Эрмитаже, Духовной академии и церквях Ленинградской области. Часть еще готовится к передаче. Представленные сегодня в Михайловском дворце святыни будут тщательно обследованы реставраторами.



Предварительный осмотр позволяет делать выводы, что в целом иконы, по словам специалистов, в стабильном состоянии, но всем требуется консервация.



Отметим, что это уже вторая передача памятников Русскому музею. Предыдущая состоялась два года назад. Сотрудники отдела древнерусской живописи говорят, что полученные музеем иконы отличаются разнообразием живописных приемов, временем и местом исполнения. Однако установить историческую принадлежность этих предметов следователям не удалось.