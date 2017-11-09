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Паутина-11
    Дольщики старейшего питерского долгостроя требуют наказания для чиновников. Санкт-Петербург, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДольщики старейшего питерского долгостроя требуют наказания для чиновников

    Дольщики старейшего питерского долгостроя требуют наказания для чиновников

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    Дольщики старейшего питерского долгостроя требуют наказания для чиновников

    Дольщики старейшего питерского долгостроя требуют наказания для чиновников

      Сегодня люди, вложившие деньги в строительство ЖК «Охта-модерн», встретились с журналистами. Их возмущает то, что, несмотря на заверения Смольного, строительство домов не двигается с мертвой точки.

      Дольщики старейшего петербургского долгостроя «Охта-модерн» потребовали отставки руководства комитета по строительству. Своих квартир они не могут дождаться уже 12 лет. За это время в Смольном сменилось несколько ответственных лиц.

      Очередной срок сдачи дома обозначили декабрем 2017-го. Но никаких работ на объекте не ведется. 10 процентов дольщиков жилого комплекса «Охта-модерн» скончались, не дождавшись квартир.

      За время ожидания люди уже провели множество акций протеста и две голодовки, одна из которых длилась 40 дней. Теперь требуют от правительства и прокуратуры кардинальных мер, чтобы комплекс всё-таки был достроен. Дольщики хотят, чтобы своих постов лишились чиновники комитета по строительству.

      Люди, заплатившие за квартиры, показали журналистам видеоролики о судьбах жильцов. Например, девушка Ксения, которая за время ожидания жилья осталась без родителей и в ближайшие месяцы сама станет мамой. Многодетный преподаватель, который заканчивает выплачивать ипотеку за несуществующую квартиру и десять лет вынужден жить с семьей у родственников. Или мама ребенка-инвалида, которая приобрела квартиру, чтобы ребенок мог продолжить лечение в Петербурге. Но в итоге все деньги тратит на съемное жилье.

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