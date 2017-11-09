Месси представил в Москве официальный мяч ЧМ-2018

#messi presentando la pelota de #rusia2018 #telstar #argentina @afaseleccion A post shared by Sebastian Di Pietro (@seba_dipietro) on Nov 9, 2017 at 9:06am PST

In the presence of greatness @leomessi 🙇 #adidas #Worldcup2018 #Messi #HereToCreate A post shared by Paul O’ Connor |🇮🇪 (@poc.1) on Nov 9, 2017 at 9:29am PST

Когда Месси приехал к тебе на работу ⚽ #messilionel #artplay A post shared by Наталья (@schvenz) on Nov 9, 2017 at 9:00am PST

В торжественной церемонии, вызвавшей небывалый ажиотаж, приняли участие звезды мирового футбола, в том числе нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, бывший форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Хаби Алонсо, бывший полузащитник итальянского «Милана» и сборной Бразилии Кака и бывший игрок сборной Германии Лукас Подольски.Как отмечают эксперты, мяч российского мундиаля — это настоящее произведение искусства. Отчасти он напоминает тот, что использовался на ЧМ-1974. Основные цвета — это черный и белый, а надписи и логотипы выполнены золотым.Право первым испытать новый мяч было предоставлено Лионелю Месси.: «Мне очень нравится мяч, его дизайн и цвета. И у меня уже была возможность опробовать его. Хороший мяч. Хотелось бы как можно скорее опробовать его на поле».Мячи оригинального дизайна для главных турниров выпускают уже почти полвека. Всякий раз производители колдуют над материалом, из которого шьют мячи, и до мельчайших деталей продумывают рисунок поверхности. Впервые специально для ЧМ мяч выпустили в 1970 году — для турнира в Мексике. И тот мяч до сих пор остается графическим олицетворением футбола. Тогда впервые была использована технология соединения 32 черных и белых фрагментов, что делало мяч узнаваемым.