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    Месси представил в Москве официальный мяч ЧМ-2018. спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМесси представил в Москве официальный мяч ЧМ-2018

    Месси представил в Москве официальный мяч ЧМ-2018

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    • Фото: @barcelona.paradise / instagram.com
    Месси представил в Москве официальный мяч <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Месси представил в Москве официальный мяч ЧМ-2018

    Месси представил в Москве официальный мяч <nobr>ЧМ-2018</nobr>
    • Фото: @barcelona.paradise / instagram.com

      • Звезды мирового футбола представили в Москве официальный мяч чемпионата мира 2018 года.

      В торжественной церемонии, вызвавшей небывалый ажиотаж, приняли участие звезды мирового футбола, в том числе нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, бывший форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Хаби Алонсо, бывший полузащитник итальянского «Милана» и сборной Бразилии Кака и бывший игрок сборной Германии Лукас Подольски.

      Как отмечают эксперты, мяч российского мундиаля — это настоящее произведение искусства. Отчасти он напоминает тот, что использовался на ЧМ-1974. Основные цвета — это черный и белый, а надписи и логотипы выполнены золотым.

      Право первым испытать новый мяч было предоставлено Лионелю Месси.

      Лионель Месси: «Мне очень нравится мяч, его дизайн и цвета. И у меня уже была возможность опробовать его. Хороший мяч. Хотелось бы как можно скорее опробовать его на поле».

      #messi presentando la pelota de #rusia2018 #telstar #argentina @afaseleccion

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      In the presence of greatness @leomessi 🙇 #adidas #Worldcup2018 #Messi #HereToCreate

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      Когда Месси приехал к тебе на работу ⚽ #messilionel #artplay

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      Мячи оригинального дизайна для главных турниров выпускают уже почти полвека. Всякий раз производители колдуют над материалом, из которого шьют мячи, и до мельчайших деталей продумывают рисунок поверхности. Впервые специально для ЧМ мяч выпустили в 1970 году — для турнира в Мексике. И тот мяч до сих пор остается графическим олицетворением футбола. Тогда впервые была использована технология соединения 32 черных и белых фрагментов, что делало мяч узнаваемым.

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