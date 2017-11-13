Глава Росавтодора в интервью НТВ рассказал, когда исчезнут плохие дороги

Привести все федеральные дороги в соответствие нормативам к концу 2018 года — выполнимая задача благодаря бюджетным средствам, выделяемым на эти цели. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал глава Росавтодора Роман Старовойт. Мы публикуем полную видеоверсию его беседы с ведущим программы «Поздняков».
Роман Старовойт напомнил, что в 2013 году нормативам соответствовало менее 40% федеральных трасс.
Роман Старовойт: «К концу текущего года мы, наверное, приблизимся в этой цифре 81%, а оставшиеся федеральные трассы отремонтируем в следующем году. В год мы ремонтируем примерно 9 000 километров федеральных автомобильных дорог. Это тот недоремонт, который накопился за долгие годы. В новой истории никогда такого показателя по федеральным автомобильным дорогам не было».
Также на сегодняшний день начаты новые стройки в 25 регионах нашей страны, в результате которых в ближайшие годы появится 250 километров дорог.
По словам Старовойта, вопреки распространенному обывательскому мнению строительство дорог аналогичных категорий в России обходится дешевле, чем на Западе.
Роман Старовойт: «Проработки показывают, что на сегодняшний момент примерно в полтора-два раза стоимость строительства федеральных автомобильных дорог меньше, чем в Соединенных Штатах, Канаде, Германии и Франции».
При этом Старовойт признал: если сравнивать с Китаем, то здесь нам есть куда стремиться в части оптимизации стоимости.
Роман Старовойт: «Но хочу сказать, что там совершенно другие требования к самому конструктиву — они гораздо проще. В основном там наши коллеги используют цементобетон — это бетонные дороги, и примерно соизмеримая стоимость одного километра».
Один километр, то есть одна полоса одной категории, по словам Старовойта, в США обходится в 67 миллионов рублей, а в России — в 44 миллиона.
Что касается качества дорог, то в ходе подготовки приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» было изучено, где в России наблюдается наибольшее недовольство состоянием дорожной сети. Оказалось, что в городах с населением свыше 500 тысяч человек.
Роман Старовойт: «Стало понятно, что в тех городах, где население превышает 500 тысяч человек — именно в городах, не в регионах — наиболее чувствительная зона по состоянию улично-дорожной сети. Это связано в первую очередь с наполнением региональных и муниципальных дорожных фондов. Чтобы вы понимали: сегодня Федеральный дорожный фонд финансирует 100% от необходимого на содержание нашей федеральной сети. Если сравнить с региональными дорогами, сегодня эта цифра составляет всего в среднем по регионам 13%. Представляете, какой разрыв сегодня существует? Поэтому было принято решение и реализовать этот проект, который предусматривает на паритетных началах финансирование».
По словам Старовойта, чтобы исправить ситуацию, из федерального бюджета выделяется 30 млрд рублей 38 агломерациям, населенным пунктам, где население превышает 500 тысяч человек. Такую же сумму субъект должен направить для реализации этого проекта.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня сразу после «Итогов дня».
Роман Старовойт: «К концу текущего года мы, наверное, приблизимся в этой цифре 81%, а оставшиеся федеральные трассы отремонтируем в следующем году. В год мы ремонтируем примерно 9 000 километров федеральных автомобильных дорог. Это тот недоремонт, который накопился за долгие годы. В новой истории никогда такого показателя по федеральным автомобильным дорогам не было».
Также на сегодняшний день начаты новые стройки в 25 регионах нашей страны, в результате которых в ближайшие годы появится 250 километров дорог.
По словам Старовойта, вопреки распространенному обывательскому мнению строительство дорог аналогичных категорий в России обходится дешевле, чем на Западе.
Роман Старовойт: «Проработки показывают, что на сегодняшний момент примерно в полтора-два раза стоимость строительства федеральных автомобильных дорог меньше, чем в Соединенных Штатах, Канаде, Германии и Франции».
При этом Старовойт признал: если сравнивать с Китаем, то здесь нам есть куда стремиться в части оптимизации стоимости.
Роман Старовойт: «Но хочу сказать, что там совершенно другие требования к самому конструктиву — они гораздо проще. В основном там наши коллеги используют цементобетон — это бетонные дороги, и примерно соизмеримая стоимость одного километра».
Один километр, то есть одна полоса одной категории, по словам Старовойта, в США обходится в 67 миллионов рублей, а в России — в 44 миллиона.
Что касается качества дорог, то в ходе подготовки приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» было изучено, где в России наблюдается наибольшее недовольство состоянием дорожной сети. Оказалось, что в городах с населением свыше 500 тысяч человек.
Роман Старовойт: «Стало понятно, что в тех городах, где население превышает 500 тысяч человек — именно в городах, не в регионах — наиболее чувствительная зона по состоянию улично-дорожной сети. Это связано в первую очередь с наполнением региональных и муниципальных дорожных фондов. Чтобы вы понимали: сегодня Федеральный дорожный фонд финансирует 100% от необходимого на содержание нашей федеральной сети. Если сравнить с региональными дорогами, сегодня эта цифра составляет всего в среднем по регионам 13%. Представляете, какой разрыв сегодня существует? Поэтому было принято решение и реализовать этот проект, который предусматривает на паритетных началах финансирование».
По словам Старовойта, чтобы исправить ситуацию, из федерального бюджета выделяется 30 млрд рублей 38 агломерациям, населенным пунктам, где население превышает 500 тысяч человек. Такую же сумму субъект должен направить для реализации этого проекта.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня сразу после «Итогов дня».
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