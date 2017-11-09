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    Великой княгине показали технологии реабилитации в институте Турнера. Санкт-Петербург, больницы, дети и подростки, Романовы, медицина, благотворительность, визиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВеликой княгине показали технологии реабилитации в институте Турнера

    Великой княгине показали технологии реабилитации в институте Турнера

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    Великой княгине показали технологии реабилитации в институте Турнера

    Великой княгине показали технологии реабилитации в институте Турнера

      Сегодня петербургский ортопедический институт посетила великая княгиня Мария Владимировна Романова.

      Великая княгиня Мария Владимировна посетила сегодня детский ортопедический институт имени Турнера, который исторически связан с домом Романовых. В царской России этому приюту для детей-калек покровительствовал ее двоюродный дедушка, великий князь Константин Константинович и его супруга.

      Этот визит Марии Романовой подтверждает, что члены императорского дома сохраняют преемственность в благотворительных делах, поддерживая медицинские учреждения современной России.

      Директор института показал сегодня великой княгине, какие технологии и методы применяют специалисты центра, решая проблемы здоровья маленьких пациентов. Среди них — роботизированная система реабилитации, установку которой профинансировала знаменитая оперная дива Анна Нетребко.

      Показали Марии Владимировне Романовой и храм «Во имя скорбящих Радосте», также исторически расположенный в здании детского института. Там директора института Алексея Байндурашвили причислили к императорскому ордену святой Анны, которым традиционно награждают тех, кто проявляет заботу о нуждающихся.

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