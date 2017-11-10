Кто прибрал к рукам несметные сокровища Джуны: расследование НТВ

Джуну называли первым официальным экстрасенсом Советского Союза. В
80-е ее слава затмевала авторитет Чумака, Кашпировского и даже Ванги. Целительница с Кубани лечила, по слухам, Брежнева, Роберта Де Ниро и Феллини. Шумиха вокруг имени ясновидящей не утихает и спустя 2,5 года после ее смерти. Правда, сейчас многих интересует не наследие, а наследство целительницы. Вокруг недвижимости Джуны, ее денег и драгоценностей развернулась настоящая война: с коварными интригами, скандалами и мистикой.
Академия альтернативных наук Джуны на Новом Арбате выглядит презентабельно теперь только снаружи. Внутри — полный разгром. Это результат двухлетних боев за наследство целительницы. В результате мародерских набегов, говорит нынешний президент академии Бит Алекс Саргон, из особняка уже пропали ценности на миллионы в твердой валюте.
Кто похитил богатства Джуны? Как выясняется, эта тайна интересует не только Саргона и его приближенных. Экскурсию по особняку внезапно прерывает вторжение незваной гостьи. Женщина, которую настойчиво пытаются выставить за дверь, представляется Галиной — близкой подругой Джуны. К тем, кто сейчас распоряжается уцелевшим имуществом целительницы, у нее масса неудобных вопросов.
По словам самого Саргона, в академии он президентствует с начала года. А особняк Джуны якобы разорили еще до него, что подтверждают фотографии. А ведь коллекция дорогих шуб, иконы, украшения и произведения искусства — лишь малая часть пропавшего наследства. О состоянии королевы экстрасенсов ходили легенды. Впрочем, сама Джуна не делала тайны из своих богатств.
Джуна не просто получала королевские подарки. Она и сама была царственной особой. Целительница относила себя к ассирийцам — потомкам древнего народа, населявшего территорию современного Ирака. В 1997 году ассирийская община Москвы признала ясновидящую своей царицей.
Кто же прибрал к рукам несметные сокровища — вопрос на миллиард, который сейчас мучает все окружение ассирийский царицы. Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Кто похитил богатства Джуны? Как выясняется, эта тайна интересует не только Саргона и его приближенных. Экскурсию по особняку внезапно прерывает вторжение незваной гостьи. Женщина, которую настойчиво пытаются выставить за дверь, представляется Галиной — близкой подругой Джуны. К тем, кто сейчас распоряжается уцелевшим имуществом целительницы, у нее масса неудобных вопросов.
По словам самого Саргона, в академии он президентствует с начала года. А особняк Джуны якобы разорили еще до него, что подтверждают фотографии. А ведь коллекция дорогих шуб, иконы, украшения и произведения искусства — лишь малая часть пропавшего наследства. О состоянии королевы экстрасенсов ходили легенды. Впрочем, сама Джуна не делала тайны из своих богатств.
Джуна не просто получала королевские подарки. Она и сама была царственной особой. Целительница относила себя к ассирийцам — потомкам древнего народа, населявшего территорию современного Ирака. В 1997 году ассирийская община Москвы признала ясновидящую своей царицей.
Кто же прибрал к рукам несметные сокровища — вопрос на миллиард, который сейчас мучает все окружение ассирийский царицы. Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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