Паутина-11
ТВ-Эфир
Паутина-11

    Убийцы беременной жительницы Новосибирска получили 45 лет колонии на троих

    комментировать

    Убийцы беременной жительницы Новосибирска получили 45 лет колонии на троих

    Убийцы беременной жительницы Новосибирска получили 45 лет колонии на троих

    Заказчик и киллеры в Новосибирске получили 45 лет колонии строгого режима на троих за убийство беременной женщины.

    Следствие установило, что в 2014 году житель Новосибирска подарил своей супруге и малолетнему сыну квартиру в этом городе, а сыну — еще и половину доли земельного участка и дома. В апреле 2016 года брак был расторгнут, но 67-летний отец дарителя неоднократно угрожал женщине убийством, требуя передать подаренные объекты ему в собственность.

    Для убийства женщины мужчина привлек двоих жителей Ростовской области, предоставил им место для проживания, автомобиль, сведения о потерпевшей, а в качестве платы обещал деньги и автомобиль Lexus.

    В сентябре 2016 года двое исполнителей попытались убить женщину, подложив ей под колеса авто шурупы: они надеялись нанести ей смертельные травмы, когда она выйдет из машины для замены колес. Однако тогда женщина не заметила проколов и уехала со двора. В октябре 2016 года злоумышленники ножом повредили колеса машины женщины, а когда та вышла из дома, один из мужчин нанес ей не менее 10 ударов ножом, затем нападавшие скрылись. Беременная женщина скончалась.

    Как сообщили в СУ СК по Новосибирской области, собранные доказательства «признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 67-летнего, 52-летнего и 48-летнего мужчин по факту организация убийства». Мужчин приговорили к 16, 17 и 12 годам лишения свободы соответственно.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru