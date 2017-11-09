Убийцы беременной жительницы Новосибирска получили 45 лет колонии на троих

Заказчик и киллеры в Новосибирске получили 45 лет колонии строгого режима на троих за убийство беременной женщины.

Следствие установило, что в 2014 году житель Новосибирска подарил своей супруге и малолетнему сыну квартиру в этом городе, а сыну — еще и половину доли земельного участка и дома. В апреле 2016 года брак был расторгнут, но 67-летний отец дарителя неоднократно угрожал женщине убийством, требуя передать подаренные объекты ему в собственность.



Для убийства женщины мужчина привлек двоих жителей Ростовской области, предоставил им место для проживания, автомобиль, сведения о потерпевшей, а в качестве платы обещал деньги и автомобиль Lexus.



В сентябре 2016 года двое исполнителей попытались убить женщину, подложив ей под колеса авто шурупы: они надеялись нанести ей смертельные травмы, когда она выйдет из машины для замены колес. Однако тогда женщина не заметила проколов и уехала со двора. В октябре 2016 года злоумышленники ножом повредили колеса машины женщины, а когда та вышла из дома, один из мужчин нанес ей не менее 10 ударов ножом, затем нападавшие скрылись. Беременная женщина скончалась.



Как сообщили в СУ СК по Новосибирской области, собранные доказательства «признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 67-летнего, 52-летнего и 48-летнего мужчин по факту организация убийства». Мужчин приговорили к 16, 17 и 12 годам лишения свободы соответственно.