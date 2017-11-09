Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Источник: в результате обрушения дома в Ижевске погибли два человека. Ижевск, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсточник: в результате обрушения дома в Ижевске погибли два человека

    Источник: в результате обрушения дома в Ижевске погибли два человека

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    • Фото: Алексей Туманов / youtube.com
    Источник: в результате обрушения дома в Ижевске погибли два человека

    Источник: в результате обрушения дома в Ижевске погибли два человека

    Источник: в результате обрушения дома в Ижевске погибли два человека
    • Фото: Алексей Туманов / youtube.com

      • По неофициальным данным, на месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске найдены тела двоих погибших.

      Об этом сообщил агентству «Интерфакс» источник в экстренных службах.

      Источник: «Пока найдено два тела».

      Согласно другой информации, погиб один человек и двое получили травмы.

      Ранее сообщалось, что в результате обрушения подъезда 9-этажного жилого дома в Ижевске пострадали более 30 квартир. Спасатели эвакуировали соседний подъезд дома. В настоящее время поиски пострадавших или погибших продолжаются.

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