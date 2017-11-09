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    Дети с редким заболеванием посетили тренировку российской сборной по футболу. болезни, дети и подростки, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДети с редким заболеванием посетили тренировку российской сборной по футболу

    Дети с редким заболеванием посетили тренировку российской сборной по футболу

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    Дети с редким заболеванием посетили тренировку российской сборной по футболу

    Дети с редким заболеванием посетили тренировку российской сборной по футболу

    Дети с редким заболеванием посетили тренировку российской сборной по футболу

      На время чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве уже забронированы более половины номеров в отелях. До старта мундиаля остается 215 дней. Российская сборная сейчас активно готовится к товарищескому матчу с Аргентиной. На игру 11 ноября в Лужниках уже проданы 74 тысячи билетов. А сегодня на тренировку наших футболистов пригласили детей с редким генетическим заболеванием.

      За свои девять лет Рома забивал голы только брату и папе. На настоящий футбол на поле врачи разрешают ему только смотреть, иначе травмы неизбежны. Когда мальчику было три дня, у него диагностировали редкое генетические заболевание — буллезный эпидермолиз. Когда верхний слой кожи никак не связан с нижним. Любое неловкое движение может привести к серьезной травме.

      Из-за тонкой и нежной кожи детей с этим заболеванием называют бабочками. Им трудно вести привычный для всех образ жизни. Чтобы дети не чувствовали себя особенными, благотворительный фонд «Дети-бабочки» решил провести для ребят встречу с российскими футболистами.

      Повседневная жизнь этих маленьких болельщиков связана с бесконечными перевязками и приемом дорогостоящих лекарств. Однако в перерывах между этими изнурительными процедурами они не разучились мечтать. И за исполнение самой заветной мечты взялись игроки сборной России по футболу.

      Подробности — в видеоматериале.

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