В Москве вынесен приговор фигурантам дела о гибели младенца в лифте

Суд поставил точку в деле о гибели
10-месячного ребенка в лифте, трагедия произошла два года назад в Москве. Следователи доказали, что ответственность за случившееся лежит на электромеханике и его непосредственном начальнике.
Сотрудники компании «МОС ОТИС», электромеханик Алексей Гончаренко и старший производитель работ Алексей Титов признаны виновными по статье: «Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть».
СУ СК РФ: «Приговором суда Гончаренко назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы, а Титову — в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима».
Напомним, инцидент произошел в многоэтажке на улице Островитянова 19 декабря 2015 года. Молодая супружеская пара собиралась с ребенком на прогулку. Когда родители вкатывали коляску с малышом в кабину, у подъемного механизма оборвался трос, лифт упал вниз, зажав в дверях коляску. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Как выяснилось, лифт давно был в неисправном состоянии, однако менять его управляющая компания отказывалась, предлагая жильцам самостоятельно собрать деньги на новый подъемник.
СУ СК РФ: «Приговором суда Гончаренко назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы, а Титову — в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима».
Напомним, инцидент произошел в многоэтажке на улице Островитянова 19 декабря 2015 года. Молодая супружеская пара собиралась с ребенком на прогулку. Когда родители вкатывали коляску с малышом в кабину, у подъемного механизма оборвался трос, лифт упал вниз, зажав в дверях коляску. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Как выяснилось, лифт давно был в неисправном состоянии, однако менять его управляющая компания отказывалась, предлагая жильцам самостоятельно собрать деньги на новый подъемник.
Комментарии