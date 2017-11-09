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    В Москве вынесен приговор фигурантам дела о гибели младенца в лифте. Москва, дети и подростки, несчастные случаи, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве вынесен приговор фигурантам дела о гибели младенца в лифте

    В Москве вынесен приговор фигурантам дела о гибели младенца в лифте

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    В Москве вынесен приговор фигурантам дела о гибели младенца в лифте

    В Москве вынесен приговор фигурантам дела о гибели младенца в лифте

    В Москве вынесен приговор фигурантам дела о гибели младенца в лифте

      Суд поставил точку в деле о гибели 10-месячного ребенка в лифте, трагедия произошла два года назад в Москве. Следователи доказали, что ответственность за случившееся лежит на электромеханике и его непосредственном начальнике.

      Сотрудники компании «МОС ОТИС», электромеханик Алексей Гончаренко и старший производитель работ Алексей Титов признаны виновными по статье: «Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть».

      СУ СК РФ: «Приговором суда Гончаренко назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы, а Титову — в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима».

      Напомним, инцидент произошел в многоэтажке на улице Островитянова 19 декабря 2015 года. Молодая супружеская пара собиралась с ребенком на прогулку. Когда родители вкатывали коляску с малышом в кабину, у подъемного механизма оборвался трос, лифт упал вниз, зажав в дверях коляску. От полученных травм ребенок скончался на месте.

      Как выяснилось, лифт давно был в неисправном состоянии, однако менять его управляющая компания отказывалась, предлагая жильцам самостоятельно собрать деньги на новый подъемник.

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