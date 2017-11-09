Арестованный вице-губернатор Петербурга сознался в мошенничестве

Марат Оганесян пошел на сделку со следствием.
Бывший вице-губернатор Петербурга признал вину в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове. Марат Оганесян согласился на сотрудничество со следствием спустя год ареста.
Он дал признательные показания в хищении более 50 миллионов рублей при заключении контракта на поставку видеотабло для футбольной арены. По версии следствия, Оганесян, курировавший стройку, организовал перечисление аванса одному из субподрядчиков, а впоследствии деньги со счета были выведены через фирмы-однодневки.
Предполагается, что в этой афере участвовали другие чиновники, а также сотрудники фирмы. Однако приговор после заключения сделки со следствием Марату Оганесу вынесут персонально.
Из сообщения Следственного комитета: «В октябре 2017 года уголовное дело в отношении обвиняемого Оганесяна выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба».
Передать материалы в суд следователи планируют до конца года. Марата Оганесяна уже начали знакомить с уголовным делом. Его объем составляет более 30 томов.
Кроме того, продолжается другое расследование, связанное со строительством стадиона. Речь идет о взятке в размере 20 миллионов рублей. В ее получении также подозревают бывшего вице-губернатора города.
Он дал признательные показания в хищении более 50 миллионов рублей при заключении контракта на поставку видеотабло для футбольной арены. По версии следствия, Оганесян, курировавший стройку, организовал перечисление аванса одному из субподрядчиков, а впоследствии деньги со счета были выведены через фирмы-однодневки.
Предполагается, что в этой афере участвовали другие чиновники, а также сотрудники фирмы. Однако приговор после заключения сделки со следствием Марату Оганесу вынесут персонально.
Из сообщения Следственного комитета: «В октябре 2017 года уголовное дело в отношении обвиняемого Оганесяна выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба».
Передать материалы в суд следователи планируют до конца года. Марата Оганесяна уже начали знакомить с уголовным делом. Его объем составляет более 30 томов.
Кроме того, продолжается другое расследование, связанное со строительством стадиона. Речь идет о взятке в размере 20 миллионов рублей. В ее получении также подозревают бывшего вице-губернатора города.
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