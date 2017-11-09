Собянин запустил сайт для общения с москвичами

Решил сделать свой личный сайт, на котором вы сможете узнать, почему я принимаю те или иные решения, какие мотивы двигают мной и что будет, если эти решения не принимать! Для меня важен ваш опыт, знания, совет и поддержка. Читайте, комментируйте: https://t.co/Rw2RTLeCob