Собянин запустил сайт для общения с москвичами

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании личного сайта, на котором читатели смогут узнать о том, почему градоначальник «принимает те или иные решения».
О создании персонального сайта Собянин сообщил на своей странице в Twitter.
На персональном сайте градоначальник разместил первый текст, в котором отметил, что для него очень важны советы и поддержка горожан и предложил читателям делиться опытом и знаниями.
В социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook также появились страницы нового сайта.
Решил сделать свой личный сайт, на котором вы сможете узнать, почему я принимаю те или иные решения, какие мотивы двигают мной и что будет, если эти решения не принимать! Для меня важен ваш опыт, знания, совет и поддержка. Читайте, комментируйте: https://t.co/Rw2RTLeCob— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 ноября 2017 г.
На персональном сайте градоначальник разместил первый текст, в котором отметил, что для него очень важны советы и поддержка горожан и предложил читателям делиться опытом и знаниями.
В социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook также появились страницы нового сайта.
Комментарии