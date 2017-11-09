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    Собянин запустил сайт для общения с москвичами

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    Собянин запустил сайт для общения с москвичами

    Собянин запустил сайт для общения с москвичами

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании личного сайта, на котором читатели смогут узнать о том, почему градоначальник «принимает те или иные решения».

    О создании персонального сайта Собянин сообщил на своей странице в Twitter.




    На персональном сайте градоначальник разместил первый текст, в котором отметил, что для него очень важны советы и поддержка горожан и предложил читателям делиться опытом и знаниями.

    В социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook также появились страницы нового сайта.

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