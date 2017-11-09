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    В Коми с вертолетом Ми-8 пропала связь во время аварийной посадки

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    • Фото: Reuters © 2017, Vasily Fedosenko
    В Коми с вертолетом <nobr>Ми-8</nobr> пропала связь во время аварийной посадки

    В Коми с вертолетом Ми-8 пропала связь во время аварийной посадки

    В Коми с вертолетом <nobr>Ми-8</nobr> пропала связь во время аварийной посадки
  • Фото: Reuters © 2017, Vasily Fedosenko

    • Спасатели в Коми ищут вертолет Ми-8, на борту которого находятся 10 человек.

    С вертолетом была потеряна связь во время аварийной посадки, об этом сообщил источник «Интерфакас» в аварийных службах. По его словам, экипаж Ми-8 сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 километрах от Ухты, рядом с населенным пунктом Кедва.

    Источник: «Однако связь с экипажем неожиданно оборвалась, восстановить ее не удается».

    Известно, что борт принадлежит авиакомпании СКОЛ. На борту вертолета находятся 10 человек. По тревоге к предполагаемому месту аварийной посадки Ми-8 направили спасателей.

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