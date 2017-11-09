На севере Петербурга тушили серьезный пожар в промзоне

В поселке Мурино горели два ангара с железобетонными конструкциями и газовыми баллонами.

Черный дым в небе над Калининским районом Петербурга сегодня напугал и местных жителей, и проезжающих автомобилистов. С кольцевой автодороги хорошо был виден пожар, который вспыхнул в одном из металлических ангаров в поселке Мурино Ленобласти.



Спасателям понадобилось около часа, чтобы локализовать возгорание. По информации МЧС, полностью выгорели два здания, внутри которых хранились лестничные железобетонные конструкции, а также газовые баллоны.



Очевидцы утверждают, что даже слышали взрывы. В промышленной зоне, где располагались ангары, возникли проблемы с подачей воды. Ее приходилось подвозить цистернами и прокладывать магистральные линии. В результате пожара пострадавших нет.