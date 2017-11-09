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    В Кемерове наградили фельдшера, 15 километров шедшего к пациенту пешком. Кемеровская область, врачи, героизм, медицина, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кемерове наградили фельдшера, 15 километров шедшего к пациенту пешком

    В Кемерове наградили фельдшера, 15 километров шедшего к пациенту пешком

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    В Кемерове наградили фельдшера, 15 километров шедшего к пациенту пешком

    В Кемерове наградили фельдшера, 15 километров шедшего к пациенту пешком

    В Кемерове наградили фельдшера, 15 километров шедшего к пациенту пешком

      В Кемерове наградили фельдшера скорой помощи Алексея Жеглова. Медали «За честь и мужество» медик был удостоен после того, как 15 километров шел к пациенту по бездорожью, а после практически в одиночку эвакуировал его через реку к ближайшей клинике.

      Мужчина с тяжелым ножевым ранением находился в глухой деревне. Добраться куда можно только на внедорожнике. Неотложка забуксовала, и медик сразу принял решение идти пешком. Осмотрев пациента, фельдшер понял, что нельзя терять ни минуты — тот потерял слишком много крови, а ожидание другой кареты скорой могло бы привести к трагедии. Поэтому Алексей Жеглов взял у местных жителей судно на воздушной подушке и переправил пациента по реке. На другом берегу их уже встречали врачи.

      Алексей Жеглов: «Если нужна помощь — врачи будут это делать».

      Когда пациента уже приняла другая бригада — фельдшер все равно решил сопроводить пострадавшего до клиники. Говорит — чувство долга не позволило сделать иначе… За такую самоотверженность — Алексей Жеглов получил еще и премию — от руководства своей больницы.

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