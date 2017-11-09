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    Круизным лайнерам запретят подходить к центру Венеции. архитектура, Венеция, Италия, корабли и суда, круизы, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКруизным лайнерам запретят подходить к центру Венеции

    Круизным лайнерам запретят подходить к центру Венеции

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    Круизным лайнерам запретят подходить к центру Венеции

    Круизным лайнерам запретят подходить к центру Венеции

    Круизным лайнерам запретят подходить к центру Венеции

      Итальянские власти запретят крупным круизным лайнерам подходить к историческому центру Венеции.

      Сейчас большинство судов приплывает вплотную к площади Сан-Марко и старинным зданиям. А так как стоят они на деревянных сваях, то сильные волны разрушают их фундамент.

      Местные жители активно протестуют против наплыва туристов, ведь и без того ежегодно Венеция опускается на 5 миллиметров. Периодически в ней происходят наводнения — как раз такое в городе сейчас.

      Поэтому власти решили, что лайнерам весом более 100 тысяч тонн разрешат заходить только со стороны Маргеры — менее презентабельной материковой части Венеции. Правда, готов порт для этого будет только через четыре года.

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