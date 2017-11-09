Круизным лайнерам запретят подходить к центру Венеции

Итальянские власти запретят крупным круизным лайнерам подходить к историческому центру Венеции.

Сейчас большинство судов приплывает вплотную к площади Сан-Марко и старинным зданиям. А так как стоят они на деревянных сваях, то сильные волны разрушают их фундамент.



Местные жители активно протестуют против наплыва туристов, ведь и без того ежегодно Венеция опускается на 5 миллиметров. Периодически в ней происходят наводнения — как раз такое в городе сейчас.



Поэтому власти решили, что лайнерам весом более 100 тысяч тонн разрешат заходить только со стороны Маргеры — менее презентабельной материковой части Венеции. Правда, готов порт для этого будет только через четыре года.