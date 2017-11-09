Колокольцев: руководители полковника Захарченко наказаны и уволены

Руководители полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий, уволены и понесли дисциплинарные наказания.
Как заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, руководители Захарченко «тоже пострадали, они были уволены».
Об увольнении руководителей Захарченко и объявлении им дисциплинарных взысканий сообщалось еще 29 сентября 2016 года. По итогам служебной проверки Захарченко был уволен из органов внутренних дел. Как сообщила тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк, он был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, был уволен начальник управления «Т» Александр Тищенко, являвшийся непосредственным руководителем Захарченко.
На начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрея Курносенко, начальника отдела конспирации, кадров и государственной службы ГУЭБиПК Владимира Абметко, а также начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО Олега Калинкина, ранее занимавшего должность заместителя начальника ГУЭБиПК, который непосредственно отвечал за оперативно-служебную деятельность управления «Т», были наложены дисциплинарные взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В то же время, несмотря на многочисленные слухи в СМИ об отставке Курносенко, он сохранил свою должность.
Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в «Нота-банке» и предупредил его финансового директора Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.
Бывший высокопоставленный сотрудник МВД содержится в СИЗО «Лефортово». Во время обыска у него были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей.
Об увольнении руководителей Захарченко и объявлении им дисциплинарных взысканий сообщалось еще 29 сентября 2016 года. По итогам служебной проверки Захарченко был уволен из органов внутренних дел. Как сообщила тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк, он был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, был уволен начальник управления «Т» Александр Тищенко, являвшийся непосредственным руководителем Захарченко.
На начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрея Курносенко, начальника отдела конспирации, кадров и государственной службы ГУЭБиПК Владимира Абметко, а также начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО Олега Калинкина, ранее занимавшего должность заместителя начальника ГУЭБиПК, который непосредственно отвечал за оперативно-служебную деятельность управления «Т», были наложены дисциплинарные взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В то же время, несмотря на многочисленные слухи в СМИ об отставке Курносенко, он сохранил свою должность.
Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в «Нота-банке» и предупредил его финансового директора Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.
Бывший высокопоставленный сотрудник МВД содержится в СИЗО «Лефортово». Во время обыска у него были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей.
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