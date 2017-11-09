Героями нового выпуска программы «Однажды…» стали легендарный актер Сергей Шакуров и актриса Оксана Коростышевская. Также телезрители смогут увидеть сюжет, посвященный памяти популярного актера Александра Дедюшко.
В рамках интервью для программы НТВ «Однажды…» Сергей Шакуров поведал об отношениях с сыном, его характере и любви к книгам, а также признался: все хорошее в нем — от матери, а плохое — от отца. Он вспомнил поездку на Афон и рассказал, какими песнями начинает утро жены и сына и что предпочитает петь во время утренней акробатики.
Актер поделился размышлениями о возрасте, недолговечности жизни и отсутствии страха. А также вспомнил, как чуть не оказался жертвой грабителей, находясь на отдыхе в загородном доме одного из знаменитых друзей.
Недавно на телеканале состоялась грандиозная премьера легендарной программы «Жди меня», которая получила новую жизнь на НТВ. Ее ведущими стали народный артист России Сергей Шакуров и лауреат двух телевизионных премий ТЭФИ Юлия Высоцкая.
О своем «Однажды…» рассказала и известная актриса Оксана Коростышевская, которая знакома зрителям по фильмам «Тихие омуты» и «Дура». В интервью программе она призналась, что некоторое время не могла завести ребенка, и выразила мнение: женщина, которая познала счастье материнства, уже никогда не будет одинока.
Актриса вспомнила, как с мужем пережила сложный момент: врач заявил счастливым родителям, что одна из дочерей является «особенным ребенком». А мама Оксаны рассказала о «божьем даре» и талантах любимой дочери. В свою очередь известный музыкант Андрей Макаревич поделился мнением о ее роли Маргариты по Булгакову. Он нашел ее «чертовски хорошей».
Ведущий НТВ Сергей Майоров представит зрителям и настоящий эксклюзив — последнюю домашнюю съемку актера Александра Дедюшко, который погиб 10 лет назад. Воспоминаниями о знаменитом герое отечественных боевиков поделились его коллеги — популярные актеры Николай Чиндяйкин и Михаил Жигалов. В интервью Александр Дедюшко рассказывал о службе в армии и начале актерской карьеры, а его жена Светлана открыла историю их любви.
Выпуск программы «Однажды…» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 11 ноября, в 16:20.
Актер поделился размышлениями о возрасте, недолговечности жизни и отсутствии страха. А также вспомнил, как чуть не оказался жертвой грабителей, находясь на отдыхе в загородном доме одного из знаменитых друзей.
Недавно на телеканале состоялась грандиозная премьера легендарной программы «Жди меня», которая получила новую жизнь на НТВ. Ее ведущими стали народный артист России Сергей Шакуров и лауреат двух телевизионных премий ТЭФИ Юлия Высоцкая.
О своем «Однажды…» рассказала и известная актриса Оксана Коростышевская, которая знакома зрителям по фильмам «Тихие омуты» и «Дура». В интервью программе она призналась, что некоторое время не могла завести ребенка, и выразила мнение: женщина, которая познала счастье материнства, уже никогда не будет одинока.
Актриса вспомнила, как с мужем пережила сложный момент: врач заявил счастливым родителям, что одна из дочерей является «особенным ребенком». А мама Оксаны рассказала о «божьем даре» и талантах любимой дочери. В свою очередь известный музыкант Андрей Макаревич поделился мнением о ее роли Маргариты по Булгакову. Он нашел ее «чертовски хорошей».
Ведущий НТВ Сергей Майоров представит зрителям и настоящий эксклюзив — последнюю домашнюю съемку актера Александра Дедюшко, который погиб 10 лет назад. Воспоминаниями о знаменитом герое отечественных боевиков поделились его коллеги — популярные актеры Николай Чиндяйкин и Михаил Жигалов. В интервью Александр Дедюшко рассказывал о службе в армии и начале актерской карьеры, а его жена Светлана открыла историю их любви.
Выпуск программы «Однажды…» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 11 ноября, в 16:20.
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