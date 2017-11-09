ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
    Истории Шакурова, Коростышевской и Дедюшко — в новом выпуске «Однажды…». артисты, знаменитости, НТВ, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИстории Шакурова, Коростышевской и Дедюшко — в новом выпуске «Однажды…»

    Истории Шакурова, Коростышевской и Дедюшко — в новом выпуске «Однажды…»

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    Истории Шакурова, Коростышевской и Дедюшко — в новом выпуске «Однажды…»

    Истории Шакурова, Коростышевской и Дедюшко — в новом выпуске «Однажды…»

    Истории Шакурова, Коростышевской и Дедюшко — в новом выпуске «Однажды…»
    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

      • Героями нового выпуска программы «Однажды…» стали легендарный актер Сергей Шакуров и актриса Оксана Коростышевская. Также телезрители смогут увидеть сюжет, посвященный памяти популярного актера Александра Дедюшко.

      В рамках интервью для программы НТВ «Однажды…» Сергей Шакуров поведал об отношениях с сыном, его характере и любви к книгам, а также признался: все хорошее в нем — от матери, а плохое — от отца. Он вспомнил поездку на Афон и рассказал, какими песнями начинает утро жены и сына и что предпочитает петь во время утренней акробатики.

      Актер поделился размышлениями о возрасте, недолговечности жизни и отсутствии страха. А также вспомнил, как чуть не оказался жертвой грабителей, находясь на отдыхе в загородном доме одного из знаменитых друзей.

      Недавно на телеканале состоялась грандиозная премьера легендарной программы «Жди меня», которая получила новую жизнь на НТВ. Ее ведущими стали народный артист России Сергей Шакуров и лауреат двух телевизионных премий ТЭФИ Юлия Высоцкая.

      О своем «Однажды…» рассказала и известная актриса Оксана Коростышевская, которая знакома зрителям по фильмам «Тихие омуты» и «Дура». В интервью программе она призналась, что некоторое время не могла завести ребенка, и выразила мнение: женщина, которая познала счастье материнства, уже никогда не будет одинока.

      Актриса вспомнила, как с мужем пережила сложный момент: врач заявил счастливым родителям, что одна из дочерей является «особенным ребенком». А мама Оксаны рассказала о «божьем даре» и талантах любимой дочери. В свою очередь известный музыкант Андрей Макаревич поделился мнением о ее роли Маргариты по Булгакову. Он нашел ее «чертовски хорошей».

      Ведущий НТВ Сергей Майоров представит зрителям и настоящий эксклюзив — последнюю домашнюю съемку актера Александра Дедюшко, который погиб 10 лет назад. Воспоминаниями о знаменитом герое отечественных боевиков поделились его коллеги — популярные актеры Николай Чиндяйкин и Михаил Жигалов. В интервью Александр Дедюшко рассказывал о службе в армии и начале актерской карьеры, а его жена Светлана открыла историю их любви.

      Выпуск программы «Однажды…» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 11 ноября, в 16:20.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru