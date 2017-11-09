Шойгу вручил «забытый» орден ветерану Великой Отечественной войны

Этого дня ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Шириня из Москвы ждал целых 72 года. Сегодня ему вручили боевой орден, которым за доблесть и мужество наградили еще в апреле 1945 года.

Все это время документ о награждении пролежал в архиве, его случайно увидели родственники ветерана благодаря интернет-порталу «Память народа». Долгожданный орден Отечественной войны II степени вручил герою министр обороны Сергей Шойгу.



Кирилл Кириллович прошел всю войну. У него была редкая специальность — оператор громкоговорящей установки. Он провел около тысячи радиопередач прямо из самолета. Многие немецкие солдаты после них сдавались в плен.



Сегодня бывший фронтовик, которому в декабре исполнится 96 лет, занимается научной работой и ведет активный образ жизни.