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    Шойгу вручил «забытый» орден ветерану Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война, ветераны, награды и премии, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШойгу вручил «забытый» орден ветерану Великой Отечественной войны

    Шойгу вручил «забытый» орден ветерану Великой Отечественной войны

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    Шойгу вручил «забытый» орден ветерану Великой Отечественной войны

    Шойгу вручил «забытый» орден ветерану Великой Отечественной войны

    Шойгу вручил «забытый» орден ветерану Великой Отечественной войны

      Этого дня ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Шириня из Москвы ждал целых 72 года. Сегодня ему вручили боевой орден, которым за доблесть и мужество наградили еще в апреле 1945 года.

      Все это время документ о награждении пролежал в архиве, его случайно увидели родственники ветерана благодаря интернет-порталу «Память народа». Долгожданный орден Отечественной войны II степени вручил герою министр обороны Сергей Шойгу.

      Кирилл Кириллович прошел всю войну. У него была редкая специальность — оператор громкоговорящей установки. Он провел около тысячи радиопередач прямо из самолета. Многие немецкие солдаты после них сдавались в плен.

      Сегодня бывший фронтовик, которому в декабре исполнится 96 лет, занимается научной работой и ведет активный образ жизни.

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