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Брифинг Марии Захаровой

    В Ленобласти задержан мужчина, пять лет насиловавший дочь

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    В Ленобласти задержан мужчина, пять лет насиловавший дочь

    В Ленобласти задержан мужчина, пять лет насиловавший дочь

    Следователи возбудили уголовное дело против 41-летнего жителя Ленинградской области, которого подозревают в изнасилованиях собственной дочери.

    Накануне в правоохранительные органы обратилась учительница одной из школ в Ломоносовском районе Ленобласти. Она рассказала, что ее ученица подвергается сексуальному насилию.

    Следователи задержали подозреваемого — отца девочки. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

    Установлено, что подозреваемый насиловал свою дочь с 2012 года. Девочка рассказывала о происходящем своим родственникам. Но они не предприняли ничего, чтобы ей помочь.

    По делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений. В Следственном комитете подчеркнули, что бездействию родственников девочки «будет дана принципиальная правовая оценка».

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