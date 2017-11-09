В Ленобласти задержан мужчина, пять лет насиловавший дочь

Следователи возбудили уголовное дело против
41-летнего жителя Ленинградской области, которого подозревают в изнасилованиях собственной дочери.
|
2865
Накануне в правоохранительные органы обратилась учительница одной из школ в Ломоносовском районе Ленобласти. Она рассказала, что ее ученица подвергается сексуальному насилию.
Следователи задержали подозреваемого — отца девочки. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Установлено, что подозреваемый насиловал свою дочь с 2012 года. Девочка рассказывала о происходящем своим родственникам. Но они не предприняли ничего, чтобы ей помочь.
По делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений. В Следственном комитете подчеркнули, что бездействию родственников девочки «будет дана принципиальная правовая оценка».
Следователи задержали подозреваемого — отца девочки. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Установлено, что подозреваемый насиловал свою дочь с 2012 года. Девочка рассказывала о происходящем своим родственникам. Но они не предприняли ничего, чтобы ей помочь.
По делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений. В Следственном комитете подчеркнули, что бездействию родственников девочки «будет дана принципиальная правовая оценка».
Комментарии