Речные кабриолеты запустят по Москве-реке весной 2018 года

С открытием летней навигации 2018 года по Москве-реке начнут курсировать 10 новых речных трамвайчиков, запуск которых приурочат к чемпионату мира по футболу.

Как сообщает сайт столичной мэрии, речные трамвайчики будут иметь климат-контроль и телескопическую стеклянную крышу. В зависимости от погоды ее можно будет раздвигать или сворачивать — по тому же принципу, что крыши в кабриолетах.



Каждый из речных судов будет окрашен в отдельный яркий цвет радуги, а также в розовый, сиреневый и бордовый цвета. Речные кабриолеты будут вмещать по 44 пассажира, их оснастят аудиогидами на девяти языках. Планируется, что стоимость поездки составит 500 рублей.



Николай Гуляев, глава департамента спорта и туризма Москвы: «Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача — создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется как разработать пешие маршруты, так и разнообразить автобусные экскурсионные туры и задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов».



Интервал движения новых речных трамвайчиков составит полчаса, они будут курсировать между причалами у гостиницы «Украина» и Новоспасского моста. С окончанием строительства парка DreamWorks они будут доходить до Нагатинской поймы.