В России появилась первая клиника, снабжаемая энергией за счет солнца

Первая клиника, полностью снабжаемая энергией за счет альтернативных источников, появилась в России. Инновационную операцию провели в одной из больниц Ульяновской области. На крышу учреждения, говоря медицинским языком, имплантировали солнечные батареи, и теперь с их помощью здание получает не только электричество, но и горячую воду.

Рабочий день начинается с крыши. Главный врач районной больницы теперь еще и главный по солнцу. Солнечных лучей в ульяновской глубинке даже больше, чем в Европе.



Максим Мидленко, главный врач Ульяновской районной больницы: «У нас на 20% больше КПД, чем в Европе, где очень развито».



Главврачом его назначили, когда сельская больница переживала тяжелые времена: многомиллионный долг и туманные перспективы. Луч солнца забрезжил, когда доктор Мидленко поменял лампочки в больнице на светодиодные. Тут же — экономия в тысячи рублей. Но убедить областное руководство обратиться к свету солнечному как к альтернативному источнику энергии было куда сложнее. Аргумент — тарифы растут как на дрожжах.



Максим Мидленко: «У нас была практически неразрешимая задача. Все были агрессивно настроены против нас. Большинство людей с нежеланием и непониманием. Но в конце мы смогли переубедить».



В итоге детский нейрохирург в тонкой материи солнечного света стал разбираться не хуже энергетиков. Полтора года хождений по инстанциям, и над его сельской больницей взошло солнце инвестиций. Областные власти согласились взять в аренду сразу три сотни батарей. Бескрайние солнечные поля засверкали над крышами трех корпусов. Специалисты рассчитали: это для них самое подходящее место.



Многочисленным гостям, которые теперь зачастили в сельскую больницу, с гордостью показывают, как солнце днем греет горячую воду и дает энергию для большинства приборов. Чистая экономия в два с половиной раза. По их подсчетам, уже через четыре года солнечные поля окупятся и перейдут в собственность больницы.



Новейшие солнечные батареи со специальным противоударным покрытием уже пережили и ураганы, и град, доказав свою жизнеспособность. Теперь в региональном минздраве говорят, что альтернативные источники прольют свет на отдаленные фельдшерские пункты.



Подробности — в видеоматериале.