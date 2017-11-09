Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    В США за $100 тысяч продают гламурный унитаз из золота. Лос-Анджелес, мода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США за $100 тысяч продают гламурный унитаз из золота

    В США за $100 тысяч продают гламурный унитаз из золота

    комментировать
    В США за $100 тысяч продают гламурный унитаз из золота

    В США за $100 тысяч продают гламурный унитаз из золота

    В США за $100 тысяч продают гламурный унитаз из золота

      В Лос-Анджелесе вводят моду на золотые унитазы от кутюр. Уникальный экспонат представили в галерее одного из онлайн-магазинов.

      Унитаз не только золотой, но еще и отделан кожей с монограммой Louis Vuitton. Но модный дом к этому шедевру не имеет никакого отношения.

      Унитаз создала художница Ильма Гор. Чтобы украсить творение, у нее ушло 24 кожаные сумки. Тому, кто решится установить золотой унитаз у себя дома, придется заплатить 100 тысяч долларов. Экземпляр пока единичный, то есть эксклюзивный.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru