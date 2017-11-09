В США за $100 тысяч продают гламурный унитаз из золота

В Лос-Анджелесе вводят моду на золотые унитазы от кутюр. Уникальный экспонат представили в галерее одного из онлайн-магазинов .

Унитаз не только золотой, но еще и отделан кожей с монограммой Louis Vuitton. Но модный дом к этому шедевру не имеет никакого отношения.



Унитаз создала художница Ильма Гор. Чтобы украсить творение, у нее ушло 24 кожаные сумки. Тому, кто решится установить золотой унитаз у себя дома, придется заплатить 100 тысяч долларов. Экземпляр пока единичный, то есть эксклюзивный.