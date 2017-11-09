Собчак поддержала антироссийские санкции США

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться на пост президента, заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. Хотя считает, что рядовые граждане страны не должны от этого страдать.
Своим мнением Собчак поделилась с журналистами телеканала CNN, сообщает РИА Новости.
Ксения Собчак, телеведущая: «Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский».
После этого Собчак пояснила, что в вопросе наложения ограничений власти США должны разделять правительство РФ и простых граждан.
Ксения Собчак, телеведущая: «Это правильно, я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним. Почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают».
Ранее Собчак уже заявляла, что Крым принадлежит Украине. В Кремле это высказывание назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей за такие слова следует завести уголовное дело.
Ксения Собчак, телеведущая: «Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский».
После этого Собчак пояснила, что в вопросе наложения ограничений власти США должны разделять правительство РФ и простых граждан.
Ксения Собчак, телеведущая: «Это правильно, я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним. Почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают».
Ранее Собчак уже заявляла, что Крым принадлежит Украине. В Кремле это высказывание назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей за такие слова следует завести уголовное дело.
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