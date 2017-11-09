Россиян предупредили о вспышках легионеллеза в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках легионеллеза в Испании и Португалии, и попросил учитывать это при планировании зарубежных поездок.

В сообщении указано, что вспышка заболевания была зафиксирована на острове Майорка, где в одном из отелей легионеллезом заразились 13 туристов. Один из них скончался.



Также известно о вспышке легионеллеза в одной из больниц Лиссабона, где заразились 28 человек, и двух летальных исходах вследствие заражения в Каталонии.



Легионеллез — острое инфекционное заболевание. Для него характерны выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.