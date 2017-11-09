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    В Колумбии конфисковали 12 тонн кокаина. Колумбия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Колумбии конфисковали 12 тонн кокаина

    В Колумбии конфисковали 12 тонн кокаина

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    • Фото: @mindefensa /twitter.com
    В Колумбии конфисковали 12 тонн кокаина

    В Колумбии конфисковали 12 тонн кокаина

    В Колумбии конфисковали 12 тонн кокаина
    • Фото: @mindefensa /twitter.com

      • Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил об изъятии рекордной партии кокаина. По его словам, правоохранители конфисковали 12 тонн наркотика.

      Об этом сообщает The Telegraph.

      Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии: «С тех пор как мы более 40 лет назад начали борьбу с наркотрафиком, никогда ранее мы не изымали партию такого объема».

      Полиция оценила находку примерно в 360 миллионов долларов.

      По информации издания, наркотики были обнаружены и изъяты во время полицейской операции в департаменте Антиокия на северо-западе страны. Уточняется, что они принадлежали Дарио Антонио Усуге по кличке Отониель, который является главарем колумбийской преступной группировки «Клан-дель-Гольфо». Власти считают группировку одной из самых опасных в стране. Ее члены занимаются в основном контрабандой наркотиков и вымогательствами.

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