В Колумбии конфисковали 12 тонн кокаина

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил об изъятии рекордной партии кокаина. По его словам, правоохранители конфисковали 12 тонн наркотика.
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Об этом сообщает The Telegraph.
Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии: «С тех пор как мы более 40 лет назад начали борьбу с наркотрафиком, никогда ранее мы не изымали партию такого объема».
Полиция оценила находку примерно в 360 миллионов долларов.
По информации издания, наркотики были обнаружены и изъяты во время полицейской операции в департаменте Антиокия на северо-западе страны. Уточняется, что они принадлежали Дарио Антонио Усуге по кличке Отониель, который является главарем колумбийской преступной группировки «Клан-дель-Гольфо». Власти считают группировку одной из самых опасных в стране. Ее члены занимаются в основном контрабандой наркотиков и вымогательствами.
Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии: «С тех пор как мы более 40 лет назад начали борьбу с наркотрафиком, никогда ранее мы не изымали партию такого объема».
Полиция оценила находку примерно в 360 миллионов долларов.
По информации издания, наркотики были обнаружены и изъяты во время полицейской операции в департаменте Антиокия на северо-западе страны. Уточняется, что они принадлежали Дарио Антонио Усуге по кличке Отониель, который является главарем колумбийской преступной группировки «Клан-дель-Гольфо». Власти считают группировку одной из самых опасных в стране. Ее члены занимаются в основном контрабандой наркотиков и вымогательствами.
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