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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Москвичей предупредили о сильном тумане

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    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    МЧС предупредило москвичей о сильном тумане, который опустится на город ночью и продержится до 10 часов утра.

    Пресс-служба МЧС: «До 10.00 9 ноября в Москве ожидается туман с видимостью 200–500 метров».

    МЧС призывает водителей быть бдительными и аккуратными на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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