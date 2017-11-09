Москвичей предупредили о сильном тумане

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане, который опустится на город ночью и продержится до 10 часов утра.

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МЧС

туман

Пресс-служба МЧС: «До 10.00 9 ноября в Москве ожидается туман с видимостью 200–500 метров».



МЧС призывает водителей быть бдительными и аккуратными на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, чтобы избежать аварийных ситуаций.