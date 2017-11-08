Задержан водитель внедорожника, сбивший девочку в Подмосковье

Авария произошла в
Орехово-Зуеве. Мужчина за рулем внедорожника сбил девочку, а затем скрылся с места ДТП. Полицейским удалось его задержать.
В полиции сообщили, что водитель Hyundai Tucson сбил девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло возле дома №18 на Парковой улице в Орехово-Зуеве.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Татьяны Петровой, в ходе оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый виновник аварии был задержан. Им оказался 37-летний местный житель.
Было возбуждено дело об административном правонарушении — «Невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Проводится проверка. Ранее сообщалось, что пострадавшая несовершеннолетняя была госпитализирована.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Татьяны Петровой, в ходе оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый виновник аварии был задержан. Им оказался 37-летний местный житель.
Было возбуждено дело об административном правонарушении — «Невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Проводится проверка. Ранее сообщалось, что пострадавшая несовершеннолетняя была госпитализирована.
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