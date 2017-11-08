Жители липецкого села борются с властями, вынуждающими их жить на кладбище

В Липецкой области управление экономической безопасности МВД ведет проверку по факту махинаций с землей. Вплотную к участкам жителей поселка Доброе стали появляться могилы. Местное кладбище еще в начале 2000-х было закрыто для захоронений, но затем на нем снова начали хоронить людей. А выделенный под эти цели новый участок, судя по всему, нелегально продали под жилую застройку.

Центральное кладбище поселка Доброе официально закрыли для захоронений еще в 2002 году. Жилые дома от кладбища отделяло поле, на том месте был фруктовый сад. Но несмотря на запрет прокуратуры и Санэпиднадзора, районные власти начали проводить захоронения прямо на огородах селян. Такое тесное соседство с погостом, не говоря уже об этической стороне вопроса, не выдерживает никаких санитарных норм и опасно для здоровья. Но ни решение суда, ни запрет прокуратуры сельской администрации не указ.



Местное самоуправление в действии: на двери здания администрации Добровского сельсовета предупреждение «Посторонним вход запрещен». Главы на рабочем месте нет, где он и как его найти, секретарь не объясняет. Житель поселка Михаил Карякин опять не смог добиться ответа на вопрос, почему власти не исполняют решение суда. Сельская администрация обязана выплатить Карякиным более 4 млн рублей за фактически изъятое имущество. Суд установил: по вине чиновников дом и огород Карякиных оказались в санитарной зоне кладбища.



В районе пытались скрыть грубое нарушение законов. Хотя эти факты и удалось установить в Липецком областном суде, добровских чиновников до сих пор не привлекли к ответственности.



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