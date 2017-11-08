Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Осужденного за желание сделать Крым российским учителя не берут на работу. Крым, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсужденного за желание сделать Крым российским учителя не берут на работу

    Осужденного за желание сделать Крым российским учителя не берут на работу

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    Осужденного за желание сделать Крым российским учителя не берут на работу

    Осужденного за желание сделать Крым российским учителя не берут на работу

    Осужденного за желание сделать Крым российским учителя не берут на работу

      Прецедентом может стать решение по делу, которое начал рассматривать Верховный суд Крыма. Пока это дело единственное в своем роде. Иск подал математик Валерий Подъячий, который не может работать учителем, поскольку имеет судимость. И в этом не было бы ничего странного, если бы не сама суть обвинения.

      Подъячьего привлекли к ответственности за стремление сделать Крым российским. Решение принимал еще украинский суд, но абсурдность ситуации в том, что международная конвенция, действующая в рамках СНГ, обязывает учитывать это решение и сейчас, когда Крым вернулся в состав России.

      Проблемы у преподавателя университета начались, когда он собрался продлить контракт с вузом. В стандартном наборе документов — справка о судимости. А там строки: в Российской Федерации судимости не имеет, и сноска о том, что осужден судом Украины по статье 110 Уголовного кодекса — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Из университета Валерия уволили, а когда он пришел устраиваться преподавателем математики в школу, услышал, что судимых не берут даже сторожами.

      «Российский сепаратизм» — такое определение деятельности организации «Севастополь — Крым — Россия» дала Служба безопасности Украины. Активисты подавали иски в суд о признании незаконности и отмене украинской конституции, проводили акции в поддержку Черноморского флота и против учений НАТО. Как результат — суд над двумя руководителями движения Валерием Подъячим и Семёном Клюевым.

      Абсурдность ситуации в том, что Валерия Подъячего лишили права на профессию в российском Крыму за то, что он больше 20 лет боролся за российский статус полуострова. Обращение в суд не помогло.

      Подробности — в видеоматериале.

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