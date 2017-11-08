Осужденного за желание сделать Крым российским учителя не берут на работу

Прецедентом может стать решение по делу, которое начал рассматривать Верховный суд Крыма. Пока это дело единственное в своем роде. Иск подал математик Валерий Подъячий, который не может работать учителем, поскольку имеет судимость. И в этом не было бы ничего странного, если бы не сама суть обвинения.

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Подъячьего привлекли к ответственности за стремление сделать Крым российским. Решение принимал еще украинский суд, но абсурдность ситуации в том, что международная конвенция, действующая в рамках СНГ, обязывает учитывать это решение и сейчас, когда Крым вернулся в состав России.



Проблемы у преподавателя университета начались, когда он собрался продлить контракт с вузом. В стандартном наборе документов — справка о судимости. А там строки: в Российской Федерации судимости не имеет, и сноска о том, что осужден судом Украины по статье 110 Уголовного кодекса — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Из университета Валерия уволили, а когда он пришел устраиваться преподавателем математики в школу, услышал, что судимых не берут даже сторожами.



«Российский сепаратизм» — такое определение деятельности организации «Севастополь — Крым — Россия» дала Служба безопасности Украины. Активисты подавали иски в суд о признании незаконности и отмене украинской конституции, проводили акции в поддержку Черноморского флота и против учений НАТО. Как результат — суд над двумя руководителями движения Валерием Подъячим и Семёном Клюевым.



Абсурдность ситуации в том, что Валерия Подъячего лишили права на профессию в российском Крыму за то, что он больше 20 лет боролся за российский статус полуострова. Обращение в суд не помогло.



Подробности — в видеоматериале.