В Петербурге дольщики просят призвать к ответу ГК «Титан»

О плачевной ситуации с достройкой домов рассказали журналистам.

Сегодня дольщики группы компаний «Титан» объявили, что в ближайшее время проведут несколько общественных акций. На протестные мероприятия людей толкает ситуация с их домами. В одном из трех комплексов-долгостроев ключевые объекты усилиями чиновников и путем смены подрядчика удалось довести до сдачи в эксплуатацию.



Прямо в ходе пресс-конференции дольщики даже передали благодарность представителю профильного комитета Смольного. Однако в двух других «зависших» кварталах, один из которых на территории Ленобласти, ситуация по-прежнему плачевная.



Но больше всего расстраивает дольщиков неспособность правоохранительных органов привлечь к ответу руководство ГК «Титан» и аффилированных компаний к уголовной ответственности. Они, по подсчетам заплативших за квартиры, незаконно вывели около трех с половиной миллиардов рублей.



Елена Худякова, координатор инициативной группы обманутых дольщиков ГК «Титан»: «Вчера получили ответ от правоохранителей, что законодательство не предусматривает возможности конфисковать имущество, которое, если будет доказано, приобреталось на наши средства».



Дольщики отмечают, что покинувшие свои посты в структурах ГК «Титан» и действующие руководители за время простоя строек смогли удачно вложиться в другие проекты. Например, пять бизнес-центров, автодром стоимостью миллиард рублей, элитное жилье и престижные автомобили. К слову, некоторые топ-менеджеры компании-застройщика продолжительное время пребывают за границей.