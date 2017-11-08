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    Петербургские театралы увидят лучшие спектакли Римаса Туминаса. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские театралы увидят лучшие спектакли Римаса Туминаса

    Петербургские театралы увидят лучшие спектакли Римаса Туминаса

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    Петербургские театралы увидят лучшие спектакли Римаса Туминаса

    Петербургские театралы увидят лучшие спектакли Римаса Туминаса

      В Петербурге начался фестиваль Римаса Туминаса. Жителям культурной столицы покажут шесть спектаклей театра имени Вахтангова, художественным руководителем которого и является мастер. Где живут ангелы и почему важно увидеть некоторые постановки?

      Эти гастроли без трогательного трагифарса «Ветер шумит в тополях» были бы не полными. Пьеса о трех ветеранах Первой мировой, проживающих в социальном доме и мечтающих когда-нибудь его покинуть, получила зарубежную премию Лоуренса Оливье как лучшая комедия года.

      На роль амбициозных в прошлом героев режиссер выбрал великолепную троицу — Симонова, Суханова и Вдовиченкова, которые мастерски и весьма органично устраивают на сцене комичные перепалки.

      Трагедия, которая дала человечеству такое определение как эдипов комплекс, для Римаса Туминаса тоже оказалась знаковой. Спектакль выдвинут на «Золотую маску» сразу в трех номинациях. Но режиссер, давно доказавший свою исключительность, всё равно видит в этом проведение свыше — помощь ангелов.

      Римас Туминас      , художественный руководитель Академического театра им. Е. Вахтангова, режиссер-постановщик: «Здесь, на галерках, бывают ангелы. Я верю, что они есть. Когда я приезжаю в театр, я всегда их чувствую».

      И вот, глядя на «Царя Эдипа», эти ангелы смеются, плачут и прощают тех, кто может покаяться и осудить себя, как смог Эдип. Спектакль получился весьма политическим.

      Виктор Добронравов      , исполнитель роли Эдипа: «Проблема в том, что в современном мире никто не берет на себя ответственности. Это происходит всегда, когда мы говорим об этом спектакле. Никто не виноват».

      В постановке «Царь Эдип» персонажи Софокла уже по воле режиссера поставлены в некие сценографические обстоятельства, непреодолимость которых усиливает греческий хор и огромная, накатывающая на зрителя труба.

      Целую неделю театральный мир Петербурга будет жить спектаклями одного из лучших режиссеров современности, переживая вместе с героями, которых оживил на сцене мастер метафор и иронических загадок.

      Подробнее — в видеосюжете НТВ.

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