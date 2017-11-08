Петербургские театралы увидят лучшие спектакли Римаса Туминаса

В Петербурге начался фестиваль Римаса Туминаса. Жителям культурной столицы покажут шесть спектаклей театра имени Вахтангова, художественным руководителем которого и является мастер. Где живут ангелы и почему важно увидеть некоторые постановки?

Эти гастроли без трогательного трагифарса «Ветер шумит в тополях» были бы не полными. Пьеса о трех ветеранах Первой мировой, проживающих в социальном доме и мечтающих когда-нибудь его покинуть, получила зарубежную премию Лоуренса Оливье как лучшая комедия года.



На роль амбициозных в прошлом героев режиссер выбрал великолепную троицу — Симонова, Суханова и Вдовиченкова, которые мастерски и весьма органично устраивают на сцене комичные перепалки.



Трагедия, которая дала человечеству такое определение как эдипов комплекс, для Римаса Туминаса тоже оказалась знаковой. Спектакль выдвинут на «Золотую маску» сразу в трех номинациях. Но режиссер, давно доказавший свою исключительность, всё равно видит в этом проведение свыше — помощь ангелов.



Римас Туминас, художественный руководитель Академического театра им. Е. Вахтангова, режиссер-постановщик: «Здесь, на галерках, бывают ангелы. Я верю, что они есть. Когда я приезжаю в театр, я всегда их чувствую».



И вот, глядя на «Царя Эдипа», эти ангелы смеются, плачут и прощают тех, кто может покаяться и осудить себя, как смог Эдип. Спектакль получился весьма политическим.



Виктор Добронравов, исполнитель роли Эдипа: «Проблема в том, что в современном мире никто не берет на себя ответственности. Это происходит всегда, когда мы говорим об этом спектакле. Никто не виноват».



В постановке «Царь Эдип» персонажи Софокла уже по воле режиссера поставлены в некие сценографические обстоятельства, непреодолимость которых усиливает греческий хор и огромная, накатывающая на зрителя труба.



Целую неделю театральный мир Петербурга будет жить спектаклями одного из лучших режиссеров современности, переживая вместе с героями, которых оживил на сцене мастер метафор и иронических загадок.



Подробнее — в видеосюжете НТВ.