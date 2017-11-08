Петербургские градозащитники: дома на Тележной снесут ради молодежного центра

Конфликт между градозащитниками и чиновниками вокруг небезызвестных зданий на Тележной улице набирает обороты.
Активисты продолжают настаивать на сохранении квартала и заявляют, что Смольный «не хочет возиться с пятью расселенными домами». Как полагают чиновники, дореволюционные постройки подлежат полной разборке. Работы планируют завершить до конца года. Ясности в этом вопросе не добавила и встреча с вице-губернатором Игорем Албиным.
По словам градозащитников, срочный демонтаж аргументирован угрозой внезапного обрушения. Однако эксперты подозревают чиновников в лукавстве. Утверждая, что в таком состоянии дома находятся уже много лет.
Александр Кононов, заместитель председателя совета санкт-петербургского городского отделения ВООПИиК: «Все-таки думается, что здесь есть какие-то причины, связанные не только с техническим состоянием и безопасностью людей. Видимо, тот проект молодежного центра, который на этом месте предполагает реализовать администрация, является неким локомотивом. Но и, возможно, есть какое-то подталкивание ситуации со стороны. Там предполагается коммерческое строительство жилого квартала».
Дома на Тележной улице, несмотря на протесты жителей, расселили еще десять лет назад. Их признали аварийными, хотя некоторые здания в советское время проходили капитальный ремонт. И сейчас, учитывая сложное состояние домов, градозащитники настаивают, что сохранить хотя бы фасады некоторых построек вполне реально.
По словам градозащитников, срочный демонтаж аргументирован угрозой внезапного обрушения. Однако эксперты подозревают чиновников в лукавстве. Утверждая, что в таком состоянии дома находятся уже много лет.
Александр Кононов, заместитель председателя совета санкт-петербургского городского отделения ВООПИиК: «Все-таки думается, что здесь есть какие-то причины, связанные не только с техническим состоянием и безопасностью людей. Видимо, тот проект молодежного центра, который на этом месте предполагает реализовать администрация, является неким локомотивом. Но и, возможно, есть какое-то подталкивание ситуации со стороны. Там предполагается коммерческое строительство жилого квартала».
Дома на Тележной улице, несмотря на протесты жителей, расселили еще десять лет назад. Их признали аварийными, хотя некоторые здания в советское время проходили капитальный ремонт. И сейчас, учитывая сложное состояние домов, градозащитники настаивают, что сохранить хотя бы фасады некоторых построек вполне реально.
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