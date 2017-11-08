Появление полуголого актера сорвало спектакль в московском театре

В Москве
из-за полуобнаженного актера прервали спектакль, представленный студентами Школы-студии МХАТ в рамках театрального фестиваля «Подиум».
Когда на сцену вышел полуобнаженный актер, один из зрителей, оказавшийся преподавателем Щукинского училища, выступил с обвинениями, что актеры «втаптывают театр в грязь». В итоге мужчина потребовал остановить спектакль.
Тем временем министр культуры Владимир Мединский попросил ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого объяснить выход полуголого актера на сцену во время спектакля школы, передает РИА Новости.
Владимир Мединский: «Я, к счастью, не видел этого, безусловно, гениального спектакля. И вообще, когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать, потому что там речь идет не то что уже о таланте, но о минимальных режиссерских и актерских способностях. Это печально, на самом деле. Про этот инцидент я читал в СМИ. Скажу честно, уже запросил объяснение от ректора школы-студии МХАТ. Мне просто интересно, чему там учат детей».
Он подчеркнул, что многим «театральным новаторам» необходимо освежить свои понятия о нравственности, потому что то, что зрители высказывают свое возмущение прямо по ходу спектакля, говорит о том, что они ожидают чего-то другого от театра. Мединский добавил, что в таких случаях, как этот, министерство будет вмешиваться в творческий процесс.
Руководитель мастерской Школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин, чьи студенты ставили данный спектакль, заявил в свою очередь Агентству городских новостей «Москва», что в Школе-студии МХАТ не будут запрещать студентам ставить спектакль «Янко Круль Албанский», показ которого был сорван.
Дмитрий Брусникин: «Это самостоятельная работа студентов, ее играли на „Пятницах в Пушкинском музее“. Еще она игралась на Ночи искусств, на Ночи театра. Это такая работа без определенного места жительства. Надеюсь, она будет ставиться где-то еще, я не буду запрещать ставить ее, мы хотим сохранить эту работу».
Он также отметил, что появление на сцене остановившего спектакль преподавателя театрального института могло бы стать «частью постановки», если бы студенты не «растерялись».
Тем временем министр культуры Владимир Мединский попросил ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого объяснить выход полуголого актера на сцену во время спектакля школы, передает РИА Новости.
Владимир Мединский: «Я, к счастью, не видел этого, безусловно, гениального спектакля. И вообще, когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать, потому что там речь идет не то что уже о таланте, но о минимальных режиссерских и актерских способностях. Это печально, на самом деле. Про этот инцидент я читал в СМИ. Скажу честно, уже запросил объяснение от ректора школы-студии МХАТ. Мне просто интересно, чему там учат детей».
Он подчеркнул, что многим «театральным новаторам» необходимо освежить свои понятия о нравственности, потому что то, что зрители высказывают свое возмущение прямо по ходу спектакля, говорит о том, что они ожидают чего-то другого от театра. Мединский добавил, что в таких случаях, как этот, министерство будет вмешиваться в творческий процесс.
Руководитель мастерской Школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин, чьи студенты ставили данный спектакль, заявил в свою очередь Агентству городских новостей «Москва», что в Школе-студии МХАТ не будут запрещать студентам ставить спектакль «Янко Круль Албанский», показ которого был сорван.
Дмитрий Брусникин: «Это самостоятельная работа студентов, ее играли на „Пятницах в Пушкинском музее“. Еще она игралась на Ночи искусств, на Ночи театра. Это такая работа без определенного места жительства. Надеюсь, она будет ставиться где-то еще, я не буду запрещать ставить ее, мы хотим сохранить эту работу».
Он также отметил, что появление на сцене остановившего спектакль преподавателя театрального института могло бы стать «частью постановки», если бы студенты не «растерялись».
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