Британка выиграла полмиллиона фунтов, поставив на футбольные клубы с красивыми названиями

Британские таблоиды обсуждают историю о невероятном везении: 58-летняя жительница графства Кент, ничего не понимающая в футболе, наугад поставила на победу 12 клубов и выиграла 574 тысячи фунтов (более 44 миллионов рублей).

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Женщину вовлекли в игру муж и сын — ярые футбольные фанаты. Она поставила всего один фунт на победы дюжины команд, выбирая их только по одному принципу: понравилось название.



По мнению футбольных экспертов, 11 из этих клубов были явными аутсайдерами, поэтому коэффициенты на их выигрыш оказались очень велики.



Букмекеры конторы, где играла женщина, отметили, что на их памяти это первый случай, когда такую огромную сумму выигрывает человек, который совершенно не разбирается в спорте, да еще и поставил всего фунт.