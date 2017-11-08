Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Facebook предложил пользователям прислать интимные фото для защиты от «порномести»

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam
    Facebook предложил пользователям прислать интимные фото для защиты от «порномести»

    Facebook предложил пользователям прислать интимные фото для защиты от «порномести»

    Facebook предложил пользователям прислать интимные фото для защиты от «порномести»
  • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam

    • Соцсеть Facebook нашла способ, как обезопасить пользователей от «порномести» — публикации их обнаженных фотографий третьими лицами.

    Facebook начал тестировать функцию, которая должна предотвращать публикацию в соцсети чужих интимных снимков. Об этом сообщает ABC.

    Тесты начались в Австралии. Пользователям, которые опасаются «порномести», предложили уведомить об этом Facebook. А затем им нужно будет отправить личное обнаженное фото самим себе через Facebook Messenger. После этого соцсеть создаст «цифровой отпечаток» снимка и научится распознавать его.

    Как утверждают в Facebook, если кто-то попытается выложить фото с таким же «цифровым отпечатком», соцсеть остановит публикацию. В компании уверяют, что таким образом пользователи смогут избежать «порномести» от своих бывших партнеров и недоброжелателей. В соцсети отметили, что это «похоже на отправку фотографий по электронной почте, но это гораздо более безопасный способ».

    В Австралии начали активно бороться с «порноместью». По словам министра связи Митча Фифилда, власти намерены ввести штрафы для владельцев сайтов, на которых публикуются чужие эротические снимки.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru