Facebook предложил пользователям прислать интимные фото для защиты от «порномести»

Соцсеть Facebook нашла способ, как обезопасить пользователей от «порномести» — публикации их обнаженных фотографий третьими лицами.
Facebook начал тестировать функцию, которая должна предотвращать публикацию в соцсети чужих интимных снимков. Об этом сообщает ABC.
Тесты начались в Австралии. Пользователям, которые опасаются «порномести», предложили уведомить об этом Facebook. А затем им нужно будет отправить личное обнаженное фото самим себе через Facebook Messenger. После этого соцсеть создаст «цифровой отпечаток» снимка и научится распознавать его.
Как утверждают в Facebook, если кто-то попытается выложить фото с таким же «цифровым отпечатком», соцсеть остановит публикацию. В компании уверяют, что таким образом пользователи смогут избежать «порномести» от своих бывших партнеров и недоброжелателей. В соцсети отметили, что это «похоже на отправку фотографий по электронной почте, но это гораздо более безопасный способ».
В Австралии начали активно бороться с «порноместью». По словам министра связи Митча Фифилда, власти намерены ввести штрафы для владельцев сайтов, на которых публикуются чужие эротические снимки.
Тесты начались в Австралии. Пользователям, которые опасаются «порномести», предложили уведомить об этом Facebook. А затем им нужно будет отправить личное обнаженное фото самим себе через Facebook Messenger. После этого соцсеть создаст «цифровой отпечаток» снимка и научится распознавать его.
Как утверждают в Facebook, если кто-то попытается выложить фото с таким же «цифровым отпечатком», соцсеть остановит публикацию. В компании уверяют, что таким образом пользователи смогут избежать «порномести» от своих бывших партнеров и недоброжелателей. В соцсети отметили, что это «похоже на отправку фотографий по электронной почте, но это гораздо более безопасный способ».
В Австралии начали активно бороться с «порноместью». По словам министра связи Митча Фифилда, власти намерены ввести штрафы для владельцев сайтов, на которых публикуются чужие эротические снимки.
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