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    Нижегородец из ревности задушил сына и написал жене, где искать тело

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    Нижегородец из ревности задушил сына и написал жене, где искать тело

    Нижегородец из ревности задушил сына и написал жене, где искать тело

    Нижегородец из ревности задушил сына и написал жене, где искать тело
  • Фото: progorodnn.ru

    • В Нижегородской области выясняют обстоятельства убийства 4-летнего мальчика. В жестокой расправе над ребенком заподозрили его отца.

    В Нижнем Новгороде арестован 34-летний местный житель. Мужчина, по данным следствия, жестоко убил собственного сына.

    5 ноября мать ребенка обратилась с заявлением о его пропаже. Женщина рассказала стражам порядка, что 3 ноября сына из детского сада забрал отец мальчика, однако дома он не появился. В тот же день мужчину задержали, в одном из гаражей было обнаружено тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти.

    По данным ProГород, мужчина задушил сына в квартире. Причиной убийства стала ревность: незадолго до трагедии мать ребенка выложила в соцсети фотографию сына с подписью «Мой любимый мужчина». Друзья семьи рассказали, что отец ребенка постоянно ссорился с женой, отправлял супруге сообщения с угрозами. О том, что тело находится в гараже, он также написал ей сам.

    Знакомая матери: «Моя подруга Наталья (имя изменено) сама работает следователем. Она тут же написала заявление в полицию, сообщила о похищении. Но заявление не приняли! Ей сказали, что это семейные дела. И лишь в воскресенье муж написал, где найти тело сына, — в гаражном массиве. Наталья отправилась туда и увидела тело ребенка. Если бы полицейские вовремя отреагировали, можно было бы предотвратить беду. В конце концов, установить его местоположение было возможно благодаря мобильному телефону».

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